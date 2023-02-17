Научат выживать и Родину любить

С осени прошлого года на базе Севастопольского отделения ДОСААФ группой инициативных граждан под эгидой всероссийского проекта «НВП Рокот» на постоянной основе организованы бесплатные занятия по начальной военной подготовке. Программа рассчитана на добровольцев, тех, кто потенциально подлежит мобилизации, и всех желающих получить знания и практические навыки начальной военной подготовки.

На курсах инструкторы — участники боевых действий в течение месяца обучают новичков основам ведения боевых действий и полевой медицины. Поскольку занятия проводят ветераны боевых действий, а также действующие военнослужащие, в том числе вернувшиеся из зоны спецоперации, настоящие имена инструкторов скрыты за позывными.

Чтобы больше узнать о проекте «Севастопольская газета» встретилась с руководителем курсов с позывным Этруск.

НВП «Рокот» ДОСААФ Севастополь

В курс начальной военной подготовки (НВП) в Севастополе входят: тактика, стрельба, управление беспилотной авиацией, полевая медицина, топография, радиосвязь, экипировка, ее виды и отличия и многое другое.

— Очень многое, что показывают по телевизору о специальной военной операции и событиях на передовой, люди воспринимают как истину в последней инстанции. На основании чего, оказавшись «в поле», пытаются повторить «опыт» и убеждаются, что это не работает. Что работать надо по-другому, — рассказывает Этруск.

По его словам, курсы очень востребованы. Люди хотят получать начальные военные знания, но не знают где. В большинстве своем обращаются молодые мужчины, не служившие в армии и не имеющие опыта, или те, кто служил, но хотят освежить свои знания.

— Вообще, мотивация у всех разная: кто-то хочет быть ко всему готовым и защищать Родину, кто-то — сохранить свою жизнь, кто-то приобрести знания, — уточняет наш собеседник.

На курс военной подготовки «Рокот» набираются группы по 10-12 человек, после базового обучения, бывшие курсанты могут продолжить посещать практические занятия.

Набирают только мужчин. У организаторов была идея, сформировать группу женщин на курс по тактической медицине и пилотированию беспилотных аппаратов, но выяснилось, что женщины «на гражданке» заняты больше мужчин. На НВП приходили девушки, которые могли и мужчинам дать фору, но в единый кулак собрать их так и не удалось. Направить барышню в мужскую группу инструкторы не решились из-за «страха неконтролируемой конкуренции среди курсантов».

— Сидят десять мужиков и одна девушка. Вы представляете, что может произойти? Каждый, ведь, захочет именно ей оказать первую медицинскую помощь, — шутит командир.

Тактическая подготовка

Тактическая подготовка включает изучение теории боя, организации, вооружения, боевых возможностей, приемов и способов действий в бою своих войск и войск противника, маневрирование с автоматом в руках на поле боя и в городской черте.

Инструкторы обучают перемещению под условным огнем противника и в колонне, объясняют, как переносить снаряжение и вооружение. Сначала преподают теорию, далее знания закрепляются на практике. Практические занятия проводятся за городом, на специализированных площадках для отработки тактических действий.

Тактическая медицина

Оказанию первой помощи в боевых условиях уделяется особенное внимание. На курсах люди приобретут необходимые навыки. В этом вопросе, все начинается с аптечки: важно, как она укомплектована и умеет ли человек этим пользоваться.

В аптечке должны быть медикаменты, необходимые для оказания первой помощи самому себе; пострадавшему товарищу, в случае серьезного ранения или травмы, когда он не может использовать аптечку самостоятельно и личные медицинские препараты: пластырь, таблетки для снижения давления. На передовой не обойтись без кровоостанавливающих средств: порошков, гемостатических бинтов, жгутов.

— Занятия по медицине на курсах преподает дипломированный хирург, который каждые три дня на смене проводит операции. Для него это не просто теория, он в деталях может описать все действия, которые необходимо предпринять в экстренной ситуации, — подчеркивает Этруск.

Боец с позывным «Юстас» — курсант из первых наборов. Он женат, имеет ребенка, работает водителем. В армии не служил, после начала специальной военной операции осознал, что нужны специальные знания и навыки, чтобы в непредвиденной ситуации суметь защитить себя и свою семью.

— Опыт, который я приобрел на курсах — бесценный. Обучаться у профессионалов искусству выживать и побеждать — редкое везение. Сейчас я оттачиваю мастерство. В случае следующей мобилизации или, если придется идти в тероборону, я буду готов, — обещает Юстас.

Пилоты для беспилотников

Для проведения занятий по подготовке внешних пилотов беспилотных воздушных систем к инструкторам «Рокот» ДОСААФ Севастополь присоединились коллеги из калужского Авиационного учебного центра имени Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР, летчика-космонавта СССР Волка Игоря Петровича и Московского центра беспилотных систем по предотвращению чрезвычайных ситуаций «Кречет».

Занятия рассчитаны в первую очередь на служащих МО РФ, Росгвардии, сотрудников МВД, ЧВК. По окончанию учебы слушатели кроме знаний и практических навыков в области управления беспилотными воздушными системами получат свидетельство об окончании образовательной программы «Внешний пилот БВС». В дальнейшем, если они захотят, то смогут получить и удостоверение о повышении квалификации, что поможет им в гражданское время устроится на высокооплачиваемую работу.

— Это программа исключительно для военных структур, ускоренный вариант обучения для операторов БПЛА. Занятия проводят два инструктора из Московского авиационного центра. Один из них с 2017 года принимает непосредственное участие в боевых действиях на Украине. Они приехали поделиться боевым опытом применения БПЛА. Расскажут, как нужно работать в условиях радиоэлектронной борьбы, в условиях глушения, какой минимальный набор технического оснащения для БПЛА необходимо предусмотреть, находясь на передовой, — рассказывает организатор проведения курсов «Оператор БПЛА» Денис Зацарин.

Курс длится три дня. Первый — теория, затем два дня практики на полигоне. В поле обучают работе в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ), используются «глушилки», антидроновые ружья. Все делается для того, чтобы оператор почувствовал себя в реальных боевых условиях.

Использование дронов в боевых действиях — относительно новая практика.

— То, что было до этого в южных странах и по объемам и по количеству применения БПЛА, в том числе и самодельных, даже близко не соответствует тому, что сейчас происходит на Украине. Снабжение той стороны идет из большого количества стран. Количество дронов, которые поднимают 30-40 кг веса и доставляют массу проблем нашим воинам, у украинцев фактически безлимитное. Наши ребята должны быть готовы к встречи с ними. Поэтому мы надеемся, что наши курсы, как минимум, сохранят жизни бойцов и приблизит нас к победе, — говорит Д.Зацарин.