Летом в Крым будут ходить 17 поездов

«Гранд Сервис Экспресс» объявил маршруты поездов «Таврия» на лето 2023 года. В настоящий момент на курортный сезон в Крым назначены 17 поездов и три группы беспересадочных вагонов.

Поезда будут ходить по следующим маршрутам.

Из Москвы:

№27/28 Москва – Симферополь, двухэтажный (ежедневно);

№91/92 Москва – Севастополь (через день);

№173/174 Москва – Евпатория (с 3 марта по 4 ноября через день);

Москву и Феодосию свяжут поезда, которые будет курсировать под номерами №161/162 — с 27 мая по 25 сентября два раза в три дня (одноэтажный состав) и №163/164 – с 26 мая по 26 сентября один раз в три дня (двухэтажный состав).

Из Петербурга:

№7/8 Санкт-Петербург – Севастополь (ежедневно);

№179/180 Санкт-Петербург – Евпатория (с 27 апреля по 28 сентября, ежедневно). В состав поезда будет включена группа беспересадочных вагонов Псков –Чудово – Евпатория (по датам).

Из других регионов:

№75/76 Омск – Симферополь (2 раза в неделю);

№141/142 Пермь – Симферополь (1 раз в неделю);

№315/316 Адлер – Симферополь (через день);

№425/426 Кисловодск – Симферополь (через день);

№183/184 Мурманск – Севастополь (с 1 мая по 28 сентября, один раз в неделю) с группой беспересадочных вагонов №551/552 Архангельск – Обозерская – Севастополь.

№373/374 Смоленск – Симферополь (назначен на 29 апреля, а также в мае – 1, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 29, 31. Со 2 июня по 18 сентября через день, после 19 сентября продолжит курсировать в отдельные дни). В составе — беспересадочные вагоны №675/676 Белгород – Курск – Симферополь.

№395/396 Волгоград – Симферополь (с 21 апреля по 9 декабря, через день).

В этом году впервые назначаются поезда:

№99/100 Ростов-на-Дону – Симферополь (с 27 апреля по 1 октября, через день);

№195/196 Ростов-на-Дону – Симферополь (с 3 мая по 27 сентября, 1 раз в неделю);

№191/192 Уфа – Симферополь (с 5 мая по 29 сентября, 1 раз в неделю);

№193/194 Челябинск – Севастополь (с 2 мая по 26 сентября, 1 раз в неделю).

Вопрос назначения дополнительных поездов из Москвы прорабатывается, сообщили в пресс-службе компании-перевозчике.