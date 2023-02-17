КОС «Южные» и больницу скорой помощи должны достроить

Правительство России сформировало перечень социальных, инфраструктурных и других значимых объектов, которые будут построены в 2023–2027 годах с использованием средств федерального бюджета.

В основу формирования перечня лег принцип — завершить все начатые объекты и не допустить появления незавершённого строительства. Общий объем федерального финансирования на пять лет составит около 4,7 трлн рублей. Более 1,4 трлн рублей пойдет в регионы, из них порядка 370 млрд предусмотрено на 2023 год.

В перечень вошли приоритетные с точки зрения государственного финансирования проекты. Это крупные социальные учреждения в различных регионах страны — медицинские, спортивные и образовательные центры, музеи, а также важная для развития государства и международной торговли транспортная инфраструктура.

Реализация проектов, предусмотренных перечнем кабмина РФ, будет идти в рамках новой комплексной пятилетней государственной программы «Строительство», реализация которой началась 1 января 2023 года. Она была разработана по поручению Президента России.

— Необходимо оперативно приступить к реализации планов, они помогут решить важные задачи в самых разных сферах, — подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 13 февраля, на котором обсуждался этот вопрос.

В перечне на оперативную достройку за федеральные деньги — 11 объектов севастопольские. Быстрее всех — в 2023 году — должны закончить строительство восьмого этапа трассы «Таврида». На участок длиной в 8 км потратят 20,9 млрд рублей.

На 2024 год намечено сдать тоннель с ул.Пожарова на ул.Генерала Петрова длиной в 0,63 км за 3,8 млрд рублей. Объект строится в рамках обеспечения транспортной доступности культурного кластера на мысе Хрустальном с набережной и Артиллерийской бухтой. Также объекты 2024 года — многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера (5,2 млрд руб.) и железнодорожный переезд перегона Инкерман-1 – Севастополь (51,5 млн рублей).

Балаклавская яхтенная марина по документу должна быть построена в 2025 году (11,1 млрд руб.). Такие же сроки у электроподстанции ПС-330/110 кВ «Нахимовская» на ул.Чернореченской в Инкермане (3,2 млрд рублей), газового дюкера через Севастополькую бухту (3,9 млрд рублей) и КОС «Южные» (8,7 млрд руб.).

Окончание реконструкции Казачинского шоссе и строительство новой дороги из Казачьей на Фиолент запланированы на 2026 год (11,5 млрд). Тогда же должны сдать канализационный коллектор из Балаклавы на КОС «Южные» (6,3 млрд.), Севастопольскую больницу скорой медицинской помощи (12,6 млрд руб.), локальные очистные сооружений поверхностного стока ЛОС №4 с глубоководным выпуском в районе Карантинной бухты и сетями ливневой канализации в районе Артиллерийской бухты (5,1 млрд руб.) и отремонтировать общежития №3 и №4 СевГУ (3,1 млрд руб.)

Самый отдаленный проект — научно-учебный центр морской техники, подводной робототехники и систем Курчатовского института на базе бывшей «Корозийки» — 2031 год. Причем это только первый этап, подразумевающий строительство научно-учебного корпуса и коррозионной станции с благоустройством береговой зоны (3,7 млрд рублей).