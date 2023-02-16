Закон о выборах депутатов в заксобрание станет современней

В новой редакции закона предлагается вести агитацию в интернете, собирать подписи через Госуслуги и узаконить дистанционное голосование.

Депутат Государственной Думы от Севастополя Татьяна Лобач подготовила проект поправок к закону о выборах депутатов в городское Законодательное собрание.

Статью, в которой расписан порядок проведения предвыборной агитации, телевидение, радио и газеты предлагается дополнить и предвыборной агитацией в сетевых изданиях.

Дистанционное электронное голосование — новшевство последних лет — может проводиться по решению Севастопольской городской избирательной комиссии, говорится в новой редакции закона.

Также будут введены такие понятия как «цифровые финансовые активы» и «цифровая валюта». Сбор подписей избирателей может осуществляться с использованием информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Правда, их должно быть не более половины от общего количества подписей избирателей.

Подробно объясняется, что делать избирательной комиссии, если вдруг кандидаты в депутаты окажутся полными тезками. Размещать их в избирательных бюллетенях нужно по старшинству.

«Если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются в бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются сведения о старшем кандидате)», — написано в законопроекте.

Особо оговаривается ситуация, что делать, если кандидаты в депутаты совершили какие-либо преступления или были членами экстремистской организации.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «принятие закона обеспечит соблюдение принципа верховенства федерального законодательства, будет способствовать исключению возможных споров в правоприменительной практике, а также расширит возможности реализации избирательных прав граждан на региональном уровне».

Сейчас документ, который был зарегистрирован заксобранием в конце декабря 2022 года, находится в статусе «подготовки к рассмотрению».

Депутаты Законодательного собрания города Севастополя избираются на пять лет по смешанной системе (параллельное голосование). Предыдущие выборы состоялись в сентябре 2019 года, следовательно очередные должны пройти в 2024 году.