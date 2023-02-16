Установили льготные цены на уголь, дрова и сжиженный газ

Установили предельную стоимость на уголь, дрова и сжиженный газ на период с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года, в качестве мер социальной поддержки населению города Севастополя на их приобретение.

– Показатели устанавливаются ежегодно на приобретению твердого топлива, сжиженного газа в баллонах и предоставляются гражданам однократно, по их заявлению в течение всего текущего года, – сообщила 16 февраля на заседании правительства директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

По ее словам, люди делают заявку перед отопительным сезоном.

– На твердое топливо и уголь мы устанавливаем стоимость 8659,51 рублей за 1 тонну, твердое топливо (дрова) — 1717,75 и сжиженный газ — 45,39 рублей за 1 кг (без НДС). В 2022 году количество получателей компенсации по этому виду льгот составило 1262 льготника, – продолжила Е.Сулягина.

Она также сообщила, что в этом сезон уже все льготы получены, это на следующий отопительный сезон.

Как правило, льготники обращаются в августе-сентябре, перед отопительным сезоном.