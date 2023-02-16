Строители и транспортники сработали с убытком

Как следует из документа, индекс промышленного производства в декабре 2022 года снизился на 35,5% относительно того же месяца предыдущего года.

Среди всех севастопольских предприятий две третьих оказались прибыльными (64,4%). Ими получено 6,25 млрд рублей прибыли, которая по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличилась в 1,6 раза. В основном прибыль была сформирована предприятиями промышленности (38,4%), в том числе в обрабатывающих производствах (17,1%), энергетики (16,0%), а так же в сфере торговли и авторемонта (26,8%).

Убыточно работали 35,7% предприятий. Сумма их убытков по сравнению с 2021 годом увеличилась в 2,1 раза и составила 5,4 млрд рублей. С убытком работали предприятия строительные (50,1%), транспортировки и хранения (25,3%), промышленности (21,2%).

Услугами общественного транспорта в 2022 году воспользовались 52,7 млн пассажиров, что на 12,0% больше, чем годом ранее. Зато пассажирооборот за тот же период снизился на 3,5%. Отметим, что термин пассажирооборот более показателен для оценки эффективности работы транспортных компаний, чем количество перевезенных пассажиров, хотя и не дает понимания о скорости этой перевозки и ее прибыльности.

Оборот розничной торговли за отчетный период уменьшился на 12,5% к соответствующему периоду предыдущего года. При этом среднемесячная заработная плата в Севастополе в ноябре прошлого года составила 42 тысячи рублей, а в бюджетных организациях — 50 тысяч.