Соревновались юные картингисты
Севастопольская станция юных техников провела Открытый кубок по картингу.
Соревнования 12 февраля на площадке Севастопольской станции юных техников назвали Открытым кубком по картингу на приз директора Станции юных техников и приурочили к очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Как сообщили в пресс-службе этой образовательной организации, несмотря на непогоду, на гоночной площадке было жарко.
Всего в первенстве приняли участие 28 спортсменов из Севастополя и Бахчисарая в возрасте до 12 и старше 12 лет.
Севастопольскую команду подготовили педагоги СЮТ Сергей Буштуев и Даниил Прокопишин.
Лучшие результаты показали Анаставия Артюхова (в двух заездах), Игорь Кобец, Тимур Митюков, Артур Айвазов
Победители получили дипломы, медали, кубки и призы.