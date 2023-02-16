Соревновались юные картингисты

Соревнования 12 февраля на площадке Севастопольской станции юных техников назвали Открытым кубком по картингу на приз директора Станции юных техников и приурочили к очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Как сообщили в пресс-службе этой образовательной организации, несмотря на непогоду, на гоночной площадке было жарко.

Всего в первенстве приняли участие 28 спортсменов из Севастополя и Бахчисарая в возрасте до 12 и старше 12 лет.

Севастопольскую команду подготовили педагоги СЮТ Сергей Буштуев и Даниил Прокопишин.

Лучшие результаты показали Анаставия Артюхова (в двух заездах), Игорь Кобец, Тимур Митюков, Артур Айвазов

Победители получили дипломы, медали, кубки и призы.