Ремонтировали кровлю, а обвалился потолок

В ходе мониторинга СМИ на странице одного из городских телеканалов в соцсетях было выявлено сообщение, требующее незамедлительной реакции следователей: жители дома по ул.Большая Морская, 15 рассказали и показали журналистам, что во время замены кровли в их квартире обрушился потолок, часть перекрытия упала на детскую кроватку, благо никто не пострадал. По словам жильцов, при работах по замене кровли строители повредили сеть теплоснабжения. Одна из труб лопнула, потолок в квартире намок, провис, а затем рухнул.

Ранним утром 16 февраля сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Севастополя провели осмотр пострадавших квартир, чердака и подвала дома, опросили жильцов.

В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников подрядной организации, осуществляющей ремонтные работы на объекте, на предмет наличия в их действиях признаков преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ — «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

Происшествие случилось утром 11 февраля. В доме проводят работы по капитальному ремонту кровли.

Фонд содействия капремонту Севастополя 7 февраля опубликовал пиар-ролик о ведущихся работах в 15-м и 16-м доме на Большой Морской. Это объекты культурного наследия. Первый дом 1951 года постройки, второй — еще старше — 1946. Подрядчик — проектно-строительная компания «Норматив».