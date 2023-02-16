Налоговики подвели итоги 2022 года

В прошлом году севастопольские налогоплательщики заплатили почти 26 миллиардов рублей налогов.

Как сообщили в управлении ФНС по Севастополю, за 2022 год на территории субъекта в консолидированный бюджет собрано 25,8 миллиардов рублей, что на 19% превышает уровень поступлений за 2021 год.

В структуре налоговых поступлений наибольшую долю традиционно формирует НДФЛ — 46%, НДС составил 25%, налог на прибыль — 12%, поступления по специальным налоговым режимам — 9%, по имущественным налогам — 5%.

Поступления в федеральный бюджет составили 6,9 миллиардов — рост к показателям предыдущего года составил 16 процентов. В бюджет города — 18,9 млрд рублей. В сравнении с предыдущим годом рост поступлений составил 3,1 млрд рублей.

В государственные внебюджетные фонды севастопольские налогоплательщики перечислили 14,3 млрд рублей страховых взносов, что почти на два миллиарда превышает прошлогодние поступления.

При этом по результатам контрольной работы налоговиками дополнительно начислено 742 миллиона рублей, что в четыре раза выше показателей предыдущего года. Эффективность камеральных проверок выросла в пять раз, а в целом доначисления по камеральным проверкам выросли в 6,6 раза, отметили в УФНС по Севастополю.