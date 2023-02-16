Лекарства в крымских аптеках должны быть!

В ходе рабочего совещания по проблемным вопросам муниципальных образований Республике Крым глава региона Сергей Аксенов сообщил о большом количестве обращений граждан, связанных с обеспечением лекарствами, и подчеркнул, что объективных причин для нехватки препаратов в аптеках нет. Он поручил провести служебное расследование и установить причины и виновников случаев нехватки лекарственных препаратов в сети государственных аптек.

«Все случаи дефектуры тех или иных препаратов носят субъективный характер. У ответственных за эту сферу чиновников нет понимания долгосрочного планирования или не отлажена работа с поставщиками, страдает логистика в аптечной системе», — сказал глава Крыма и указал, что каждую жалобу граждан нужно разбирать в индивидуальном порядке.

Министру труда и социальной защиты Республики Крым Елене Романовской поручено организовать служебное расследование в отношении ответственных за обеспечение населения лекарственными препаратами лиц, а также применить дисциплинарные взыскания, в случае если ситуация не улучшится, сообщило управление информации и пресс-службы главы Республики Крым.