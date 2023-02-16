Крымские мегалиты пересчитают и опишут

«Мегалиты являются разновидностью археологических памятников и представляют собой древние сооружения из одного или нескольких больших камней. В Крыму их несколько десятков — аналоги кавказских дольменов — таврские ящики, кромлехи, менгиры, каменные круги», — объяснил заместитель директора по науке и образованию комплекса «Пещера Таврида» КФУ им.Вернадского Геннадий Самохин.

Активная работа по изучению мегалитов начнется в ближайшие месяцы. Ученые планируют выезды на место их расположения для замеров, определения состава пород и проведения ряда лабораторных исследований.

Мегалитические памятники представляют не только научный интерес, но и помогут в развитии туристической отрасли Крыма. Мифы и легенды вокруг происхождения и назначения мегалитов делают места их размещения точками притяжения, создавая тем самым предпосылки для развития внутреннего туризма.

Встретить каменные памятники можно по всему Крыму. Например, в Белогорском районе расположены Таврские каменные ящики, их аналоги можно также увидеть в Краснодарском крае и регионах Северного Кавказа. А самое большое количество дольменов представлено в Байдарской долине под Севастополем.

По результатам исследований планируется создание по аналогии с электронным кадастром пещер России открытой электронной базы данных (электронного кадастра), где пользователи с расширенными правами доступа смогли бы самостоятельно вносить информацию по мегалитам России.

В перспективе систематизация должна помочь внести эти оъекты в Список всемирного наследия. Их изучение вызывают постоянный интерес историков, археологов, этнологов, так как они являются свидетельством важного этапа развития человечества и ценнейшим источником информации о культуре, быте, труде, технологиях, племен, проживавших в районе обнаружения мегалитов, говорится в сообщении пресс-службы КФУ.