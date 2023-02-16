Дом на Мельника, 80 — афера на 43 миллиона рублей

В ходе предварительного следствия установлено, что 45-летний местный житель под предлогом продажи жилых помещений в строящихся многоквартирных домах похитил около 43 миллионов рублей у 26 жителей Севастополя, Республики Крым, Хабаровского и Приморского края, Республики Алтай, Московской и Курской области, а также других субъектов Российской Федерации.

Для реализации противоправной схемы аферист подыскал два смежных земельных участка по улице Генерала Мельника в Нахимовском районе города Севастополя, предназначенных для индивидуального жилого строительства, и заключил с их владельцем фиктивные договоры купли-продажи с рассрочкой оплаты.

В СМИ и в интернете мужчина разместил рекламу о предварительной продаже жилья в строящихся многоквартирных домах, арендовал офисное помещение, нанял сотрудников. Для создания видимости законной деятельности изготовил эскизные проекты и планы, организовал застройку земельных участков с нарушением разрешенного вида их использования. По его указанию объекты незавершенного строительства демонстрировались потенциальным покупателям. Те заключали договоры и оплачивали приобретаемое жилье в строящемся многоквартирном доме. При этом в документах указывалось, что они уведомлены застройщиком, что покупают «долю» в жилом индивидуальном доме.

Заведомо зная, что возводимые здания не подлежат регистрации в установленном законом порядке, обвиняемый под предлогом продажи жилых помещений похищал денежные средства, после чего тратил их на дальнейшую реализацию мошеннической схемы и свои нужды.

Потерпевшие верили, что застройщик сможет изменить назначение земельного участка и легализовать строящийся дом. Это значительно затруднило работу правоохранительных органов и увеличило сроки предварительного следствия, поскольку жертвам преступления фактически приходилось разъяснять нормы действующего законодательства, а также суть совершенного в отношении них преступления. Кроме того, мужчина является фигурантом аналогичного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, похитившей более 82 миллионов рублей под аналогичным предлогом. В настоящее время материалы уголовного дела рассматривает суд.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в мошенничестве. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и окончание предварительного следствия.

Тем временем на ул.Генерала Мельника 9 февраля 2023 года начался снос четырехэтажного многоквартирного дома №80. По решению суда строение было признано незаконным. Дом под крики и слезы купивших в нем квартиры людей полностью снесли за неделю.