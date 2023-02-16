Бомж приготовил завтрак на Вечном огне

Полиция оперативно задержала мужчину, который воспользовался Вечным огнем у памятника Матросу и Солдату, чтобы приготовить еду.

Утром 16 февраля в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району Севастополя обратилась местная жительница, сообщив, что неизвестный мужчина осквернил Вечный огонь у памятника на мысе Хрустальный.

У Матроса и Солдата сотрудники патрульно-постовой службы правонарушителя не обнаружили. Мужчину задержали в районе ул.Пожарова.

Предварительно установлено, что 31-летний гражданин без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый за кражи, в готовил еду на Вечном огне на сковороде. В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту, изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения.

В действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм», сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.