Житель Севастополя пытался поджечь и пункт сбора гуманитарной помощи

Задержанный ранее за попытку поджога склада горюче-смазочных материалов житель Севастополя также пытался поджечь пункт сбора гуманитарной помощи. Он создал радикальное неформальное движение и призывал других к терактам и убийству военных, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В ноябре 2022 года был задержан 20-летний сторонник украинского национализма, который планировал поджечь склад горюче-смазочных материалов. При обыске были найдены бутылки с зажигательной смесью, а также листовки экстремистского содержания.

«Установлено, что житель региона создал радикальное неформальное движение «Украинский севастопольский корпус», в Телеграм-канале которого публиковал призывы к осуществлению террористической деятельности в отношении объектов критической инфраструктуры, уничтожению российских военнослужащих. Летом 2022 года гражданин совершил попытку поджога пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик», — говорится в сообщении УФСБ.

Срок содержания под стражей в отношении подозреваемого продлен еще на три месяца. В отношении него возбуждены новые уголовные дела по статьям «Покушение на совершение террористического акта»), «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганда терроризма» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».