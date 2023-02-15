Задержан директор Севгеоцентра

О коррупционном скандале в учреждении, подведомственном департаменту по имущественным и земельным отношениям Севастополя, сообщил его руководитель Александр Ксенофонтов.

«Вопиющий случай произошел в подведомственном учреждении», — написал он в социальных сетях поздно вечером 14 февраля.

По словам чиновника, в ходе проведения мероприятий по профилактике коррупционных нарушений представителями Следственного комитета был зафиксирован факт получения взятки директором Центра землеустройства и геодезии «Севгеоцентр». Руководителя предприятия задержали.

А.Ксенофонтов уточнил, что предприятие «Севгеоцентр» находится в стадии банкротства и не работает с 2019 года. Его имущество распродается для погашения долгов по зарплате. Директор предприятия получил взятку за «правильную» реализацию имущества.

Заключен под стражу

Директор Севгеоцентра потребовал от индивидуального предпринимателя миллион рублей за проведение сторонней организацией экспертизы рыночной стоимости недвижимого имущества, сообщила 15 февраля представитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова. После получения денег директор был задержан оперативниками.

«Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю по результатам мероприятий, проведенных во взаимодействии с УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю и УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, в рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение директору ООО «Севгеоцентр», учредителем которого является департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя. Органами следствия ему вменяется получение должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч.5 ст.290 УК РФ)». По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виду заключения под стражу», — говорится в сообщении.