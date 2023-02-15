За год избирателей в Севастополе стало больше на три тысячи человек

По состоянию на 1 января 2023 года, численность избирателей в Севастополе составила 332 529 человек. По сравнению с той же датой прошлого года, прирост составил 3 282 человека, сообщает городская избирательная комиссия.

Лидером по числу избирателей остается Гагаринский район, там их 113 954. Меньше всего жителей, имеющих право голоса, зарегистрировано в Балаклавском районе — 45 776 человек. В Нахимовском районе — 88 100, в Ленинском — 84 699.

По словам начальника отдела организации и обеспечения избирательного процесса Севастопольской городской избирательной комиссии Евгении Волковой, все самые крупные районы приросли жителями, а, значит, избирателями, исключение составляет только Ленинский МО, где число избирателей уменьшилось.

Кроме того, Социальный фонд России назвал численность избирателей, имеющих инвалидность. В Севастополе на 1 января 2023 года их количество составляет 20 369 человек. Это чуть более 6% от общего числа избирателей в городе. К ним относятся инвалиды всех групп, включая граждан, использующих кресла-коляски и собак-проводников, а также инвалиды по зрению (слепые и слабовидящие), слуху (глухие), опорно-двигательного аппарата (лица, имеющие значительно выраженные нарушения функций верхних или нижних конечностей).

Для справки: на 1 января 2022 года в Севастополе было зарегистрировано 522 057 жителей, из которых 329 247 достигли избирательного возраста.

По предварительным данным в Севастополе на 1 января 2023 года проживало 556 304 человек.