В садовых товариществах проверят каждый дом

В Севастополе будет создана комиссия, которая займется подомовым обходом в садовых товариществах, чтобы проверить нет ли нарушений при подключении к электросетям.

Об этом заявил и.о. вице-губернатора Евгений Горлов на встрече с председателями СНТ. На первое подобное мероприятие 14 февраля пригласили «самые проблемные» СНТ: «Гранат», «Импульс-1», «Интернационалист», «Дельфин», «Успех», «Поиск» и «Милосердие». Встреча получилась эмоциональной.

«Проблемы у всех одинаковые — недостающая мощность. Мы создадим комиссию, которая пройдет по каждому дому и проверит, есть ли нарушения, не сорвана ли пломба и не установлен ли прибор большей мощности, чем это разрешено садоводческим товариществом. Мы выявим, почему один потребляет электричество больше другого. Тем самым, мы уже разгрузим ваши трансформаторные подстанции», — пообещал Е.Горлов.

По его словам, если применить простую арифметику, то, например, в садовом товариществе «Гранат» должно быть выделено по 1,5 кВт на каждый участок. Но некоторые эксплуатируют, условно говоря, по пять кондиционеров. А это недоработка самих председателей, которые не провели должным образом беседу со своими соседями. Да и члены СНТ жалуются, что у них нет контакта с председателями.

— Я приезжаю в садоводческие товарищества и вижу дом с элементами многоквартирности, вижу там гостиницы, гостевые дома или магазин, как-то регулируется председателями эти отношения? Есть ли обращения если он не может справиться со своим соседом? Какая может быть мощность, если один потребитель берет 10 кВт, а другой выживает на полутора. Председателям нужно честно сказать: я не могу повлиять на этого члена товарищества, — предложил такой подход к решению вопроса Е.Горлов.

Председателям упрек не понравился.

— Мы что, имеем право влиять на это? Читайте закон! — заявил в ответ один из присутствующих.

По мнению председателей, СНТ развиваются, выполняют план по деторождению...

В свою очередь Е.Горлов сообщил, что закон он читал.

Председатель СНТ «Успех» объяснил, что некоторые садоводы заключили прямые договора с Севэнерго. И сетевая компания присылает ему требование обеспечить абонентам по 15 кВт.

— У нас на весь СНТ 250 кВт — мы трещим по швам! Сейчас уже четыре человека таким образом получили по 15 кВт. Еще четыре — на очереди. Итого восемь возьмут на себя половину всей мощности, которая полагается нашему товариществу. Зачем Севэнерго выделяет им такие мощности? — возмущен представитель СНТ. Он попросил пока приостановить решение по четырем абонентам, которые ожидают решение от Севэнерго.

Руководитель общественного совета при департаменте городского хозяйства Артем Гайдук внес предложение, рассматривать проблему с точки зрения социальной справедливости.

— Я каждый день езжу по садоводческим товариществам, домов на Фиоленте по 50- 60 квадратов я практически не вижу, дома по 150, 200, 1000 квадратов — вижу. Супермаркеты вижу, гостиницы. Есть коррупционная составляющая — это претензия не ко всем председателям, но тем не менее. Когда сам председатель организовывает садовое товарищество и он же является владельцем двух-трех гостиниц. Он выделяет себе 50 кВт, а остальным — по три условно, — считает А.Гайдук.

По его словам, сносить уже существующие объекты — не нужно. Их необходимо легализовать в упрощенном порядке, чтобы они платили налоги в казну города и больше вкладывались в развитие инфраструктуры. А пока зачастую происходит так: владельцы маленьких домов и владельцы супермаркетов за развитие электросетей платят одинаковые деньги.

Возьмите нас к себе!

Председатели предложили взять их электросетевое хозяйство на городской баланс. Но понимания не нашли.

— Возьмите нас к себе! — так и заявил один из председателей. Но Е.Горлов забирать их пока не хочет.

— Я этой историей занимаюсь давно и у меня есть нормативные документы, которые говорят, что я должен принять работоспособную линию, при этом необходим пакет документов, который позволит эти линии принять. У вас есть этот пакет документов? Как на сегодняшний момент я могу это сделать, если создатель этого имущества не может его передать? — удивился и.о. вице-губернатора.

Депутат Законодательного собрания Павел Харламов предложил честно называть садовые товарищества коттеджными поселками и провести полную оцифровку всего этого хозяйства. И даже есть СНТ, которые готовы собрать деньги на подобные нужды.

Не нужно залазить в щитки к садоводам!

Председатель севастопольского отделения Союза садоводов России Андрей Липенко интеллигентно поблагодарил Е.Горлова за мероприятие, подтвердив необходимость инвентаризации СНТ, но выразил сомнение по поводу того, что и.о. вице-губернатора сможет лично посетить все садовые участки.

— Вы правильно говорите, что необходимо инвентаризировать СНТ, нужно понять необходимость в транспорте, детских садах, школах и в этом направлении работа началась. Понимаю, что вы от чистого сердца хотите помочь, но не думаю, что в ваших полномочиях ходить по садоводствам и залазить в щитки к садоводам. У нас 450 СНТ — нужно полтора года, если выезжать. И понадобится 10-15 лет для решения такого вопроса, — считает А.Липенко.

По его словам, на федеральном уровне уже создана правительственная комиссия по проблемам садоводов и уже четко расписаны все нюансы по поводу взносов, пропорциональных земельным участкам и другим вопросам.

— Вы придумали, что я буду ходить по каждому садоводческому товариществу, но у меня есть еще другие задачи, которые нужно решить. У меня есть делегаты, профессиональные в этом направлении, они с этим справятся, — ответил на это Е.Горлов.