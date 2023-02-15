В честь Дня экскурсовода проведут бесплатные экскурсии

В Туристско-информационном центре Севастополя в честь Всемирного дня экскурсовода проведут бесплатные экскурсии. Они пройдут 18 и 19 февраля по городским и загородним маршрутам.

Об этом сообщается на официальном сайте Центра Вконтакте. Стать экскурсантами приглашают всех желающих, предварительно выбрав маршрут из предлагаемых четырех.

Так, 18 февраля в 11.00 гостей приглашают познакомиться с историей Севастополя и достопримечательностями центра города на экскурсии «Визитные карточки города – героя Севастополя».

18 февраля в 16.00 состоится авторская экскурсия «Севастополь – мой корабль, мой причал», посвященная жизни и творчеству севастопольского архитектора А.Л.Шеффера. Это человек работал в Севастополе 70 лет и во многом именно им сформирован современный архитектурный облик города.

19 февраля в 11.00 севастопольцев и гостей города приглашают на экскурсию «Наше Черное море», с посещением севастопольского аквариума и рассказом об истории создания Севастопольской биологической станции.

19 февраля в 10.30 можно стать участником турпохода выходного дня «Древняя Скеля». Туристам предстоит посетить древнейшее место на планете, не покинутое людьми много тысяч лет.

Справка: Всемирный День экскурсовода отмечается ежегодно 21 февраля. Он был учреждён Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов (гидов) для повышения информированности широкой общественности о важности и значимости работы экскурсоводов.

Ассоциация была основана в 1985 году на первой Международной конвенции экскурсоводов, в настоящее время её членами являются более 2 миллионов человек из более чем 70 стран мира. Праздник отмечается с 1990 года.

Интересно, что сказать, когда именно появилась профессия экскурсовода, неизвестно, но очевидно, что она связана с развитием межгосударственных отношений. С тех пор, как люди начали активно путешествовать, посещать разные города и страны, им стало сложно обойтись без помощи профессиональных гидов.

Остается добавить, что записаться на экскурсии можно по телефонам 8 800 301-82-38 или 8 978 907-96-70, с 10.00 до 19.00, а также в Туристско-информационном центре на Корнилова,2.