Севастопольские кузнецы работают командой

Кузнечное дело никогда не выйдет из моды — в этом абсолютно уверены в Севастопольском союзе кузнецов и слесарного искусства. По словам мастеров, без работы они не сидят ни одного дня.

В объединении кузнецов города на сегодняшний день 10 человек. Основал его еще в 1991 году Олег Потапов. За 30 лет ворота, ограждения и скамейки, выполненные севастопольскими кузнецами, украсили чуть ли не все улицы города. Заказы поступают и от крымских организаций. Недавно умельцы продемонстрировали свою очередную работу — новые кованые ворота на входе во внутренний дворик художественного музея им.Крошицкого.

«Эскиз мы выполнили сами, а во время работы над воротами применили сложные технологии, например, метод «прошивки», когда кованые части соединяются без электросварки. Весь металл мы обработали так, чтобы не было коррозии и чтобы металл не выгорал на солнце — сейчас есть хорошие современные материалы», — рассказал управляющий Союзом кузнецов Роман Солдатов.

Также кузнецы частично выполнили реконструкцию ограждений музея — балконных и кровельных, но не продолжили работу, так как сменился генподрядчик.

По словам Р.Солдатова, старые ограждения были в печальном состоянии.

«Что-то мы сваривали, соединяли те места, которые можно спасти, разбирали узлы соединения. Реконструировали балконы на верхнем этаже, а на пятом его пришлось полностью заменить, но это полная реплика, не отличить от «родных»», — рассказал мастер.

Кстати, снятые два балконных и одно кровельное ограждение сейчас хранятся в мастерской союза. Кузнецы хотят передать их в какой-нибудь музей, справедливо считая, что эти элементы старины — культурное наследие города. Но передавать пока некому.

В настоящее время севастопольцы трудятся над скульптурой для Гурзуфа, которую установят на улице Афанасия Никитина. В работе они применяют технологию травления металла и резьбу бормашинками.

В Союзе кузнецов гордятся всеми своими работами, но особенно — фигурой Георгия Победоносца в Свято- Георгиевском монастыре на Фиоленте.

«Над фигурой Георгия Победоносца мы работали в 2018 году. Очень переживали — делали ведь на обозрение всему городу. Сложно было выдержать архитектурный объем. Это была командная работа: мы еще изготавливали ворота и ограждения. Все этапы согласовывались с настоятелем монастыря. А вот с Георгием Победоносцем у нас была полная свобода действий», — рассказал Р.Солдатов.

По словам управляющего союзом, командное творчество позволяет превратить каждое изделие практически в шедевр. Например, заборы (и не только) кузнецы дополняют художественным литьем, деревянными элементами и даже витражами. Порой проходит бурное обсуждение, как расставить акценты, какие технологии применить. В итоге выбирается лучший вариант.

В списке городских объектов, выполненных мастерами — кованая ограда Владимирского Собора на Херсонесе, ворота и ограда Форосской церкви, решетки в Матросском клубе, а в МГУ — витражи, светильники и козырьки. Вообще ворот, которые выполнили мастера, огромное количество, в том числе, в совхозе им.П.Осипенко и винсовхозе Бурлюк в городе Саки.

Также умельцы привлекались к благоустройству улиц Большая Морская и Ленина, даже колосник на Вечном огне сделан руками Олега Потапова.

«Ручная работа сразу видна, она не идет ни в какое сравнение с новоделом. Тех, кто выполняет кузнечные работы — таких людей у нас в городе много. А вот таких, кто подходят к делу с художественной точки зрения, единицы. Я считаю, что лучшие кузнецы работают у нас в союзе», — говорит О.Потапов.