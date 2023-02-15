Просят создать экстрим-парк для BMX

Просьба была озвучена 14 февраля во время прямого эфира начальнику городского управления по делам молодежи и спорта Сергею Резниченко.

— Это очень крутая штука, у нас очень хорошая команда, ребята привозят неплохие результаты по BMX, есть хорошие тренеры, — отреагировал на вопрос спортивный чиновник.

Мешают вандалы

По его словам, потребность в оборудованном парке для экстремальных велосипедистов есть, и этот вопрос прорабатывается с представителями департамента городского хозяйства. Речь идет, в частности, о второй очереди реконструкции парка Победы, где возможно было бы разместить соответствующее оборудование.

— Есть там определенные пожелания по дополнительным элементам от BMX-сообщества, но они пока в процессе дискуссии. Дело в том, что эти элементы не являются антивандальными, а с этим у нас беда, — пояснил С.Резниченко.

При этом он попенял на подчас варварское отношение даже к спортивным тренажерам, установленным в парках и во дворах.

— Везде камеру не поставишь. Недавно был случай — площадка была построена с лучшим уличным тренажерным оборудованием, с регулируемой нагрузкой, доступной для всех возрастов, но вандалы разобрали ее до болтиков и даже успели замотать скотчем. Слава богу, что наш инструктор по спорту вовремя увидел и изъял, — рассказал С.Резниченко, фактически уйдя от заданного ему вопроса.

Тренеры есть, базы нет

В свою очередь, «Севастопольская газета» поинтересовалась развитием в Севастополе этого вида спорта у тренера спортивной школы №7 по BMX Дмитрия Рощина.

Он начал с того, что BMX FREESTYLE является олимпийским видом спорта. Севастопольские спортсмены в последние годы действительно показывают достойные результаты. Так, талантливая пятнадцатилетняя спортсменка Софийка Силенко — воспитанница севастопольского тренера Вячеслава Цыбезова — имеет серьезные достижения на различных соревнованиях и первенствах Всероссийского уровня.

У севастопольских спортсменов большие планы на будущее по BMX FREESTYLE, в том числе по участию в региональных и во всероссийских чемпионатах.

Вместе с тем, Д.Рощин посетовал на отсутствие в городе профессиональной площадки, а потому возможности для тренировок ограничиваются скейт-парком в Артбухте и велоцентром на Федюхиных высотах.

Кстати, он рассказал, что в велоцентре есть трамплин с мягкой подушкой, которая обеспечивает безопасное приземление спортсменов.

— Было бы очень хорошо, если бы в парке Победы сделали комплексную площадку для ВМХ. У нас есть талантливые ребята, да и сам вид спорта перспективный. К тому же, это очень зрелищный, я бы сказал, артистичный спорт, в котором используются элементы акробатики, хореографии, в сочетании с техническим экстримом, — сказал тренер.

Д.Рощин также отметил, что интерес к этому виду спорта среди севастопольской молодежи высок — только у него занимаются 30 ребят. Не говоря уже о других тренерах—– В.Цыбезове, Борисе Пономареве.

— Тренеры есть, а вот настоящей базы, какая есть в других городах страны, фактически нет. А ведь Севастополь мог бы стать официальной столицей этого вида спорта, — сожалеет тренер.

Остается добавить, что в апреле запланировано проведение открытого первенства Севастополя по ВМХ, которое состоится в скейт-парке в Артбухте.

— Приходите посмотреть, вам точно понравится, — пригласил Д.Рощин.

Справка

BMX (англ. Bicycle MotoX сокращение слова Cross) — разновидность велосипеда, изначально придуманная взрослыми любителями мотокросса для тренировок. Для детей — будущих спортсменов мотокросса и мотофристайла, физически невозможно было учиться кататься на полноразмерных мотоциклах для мотокросса, а специальных детских моделей в 1960-е годы не было. Такой велосипед был проще для освоения. Позже BMX уже перерос в отдельный вид спорта, разделенный на несколько дисциплин, три из которых являются олимпийскими — BMX freestyle, BMX dirt, и BMX racing.