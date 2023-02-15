Кузнец должен быть творческим человеком

Бывший офицер-подводник Виталий Григорович 20 лет занимается художественной ковкой металла. Из своей мастерской он выходит не раньше полуночи, но еще и успевает заниматься общественной деятельностью.

Мастер по художественной ковке металла В.Григорович не рекламирует свою работу и нигде не размещает объявления об услугах. Заказчики находят его сами, по «сарафанному радио». Секрет популярности прост: кузнечное дело для него это не просто работа, а творчество — «создание гармонии между изделием и пространством».

«Когда берешься за заказ без эскиза, нужно время чтобы полностью продумать, как будет выглядеть готовая работа, где она будет стоять, в каком пространстве. Процесс не быстрый. Каждая вещь должна находиться на своем месте, не вызывать диссонанс», — говорит кузнец.

В огромной мастерской В.Григоровича на Северной стороне нет ничего лишнего: пневматический молот, наковальня, горн, необходимые инструменты, пара столов и картины на стенах. Атмосфера максимально рабочая — но именно здесь создаются красивые и уникальные вещи и каждая из них — в единственном экземпляре.

До того как стать кузнецом, В.Григорович служил на атомной подводной лодке.

«Мой тесть Юрий Левашов работал в художественных мастерских и был достаточно известным человеком в городе. Когда я приходил в отпуск, а у нас были длительные отпуска — до 90 суток, я шел к нему, можно сказать, на стажировку, мне что- то хотелось сделать своими руками», — рассказал В.Григорович.

Обучение новой профессии офицер-подводник начал с классических вещей: подсвечника и двух роз. Опыт оказался удачным. Металлические розы сразу же купили за 200 гривен. «Сумасшедшие деньги по тем временам», — смеется кузнец.

И только после выхода на пенсию В.Григорович смог полностью посвятить себя новой профессии.

«Нет такого понятия, что заказывают чаще всего. Вчера делал клетку для ворона, сегодня — урны, а завтра — навес для машины», — рассказывает он.

К изготовлению каждой вещи мастер подходит с душой, ведь всегда нужно «думать, соображать, чувствовать». А так называемая «клетка для ворона» оказалась вовсе и не клеткой, а настоящим птичьим дворцом.

Когда поступил этот заказ, В.Григорович долго обдумывал и решил, что ворон должен жить в вольере в готическом стиле. Работа заняла почти полгода. И вывезти готовый птичий дом было непросто — таким масштабным он оказался.

На вопрос о недовольных заказчиках, мастер отвечает, что с такими за 20 лет не сталкивался ни разу.

— Как-то делал калитку для дома. За заказом пришли муж с женой. Они долго молчали, я уже начал переживать. А потом женщина вдруг сказала: «Я даже теперь и не знаю, что мне нужно надеть, прежде чем выйти из дома".

Неинтересной работы и скучных заказов у кузнеца не бывает: в церковь для село Орлиное он делал ворота и ограждение, для одного из рынков — урны, а для множества домов — лестницы, перила и ворота. Одним хочется минимализма — там больше геометрии, чем ковки, другим — что-то в стиле барокко.

«Но в любой, даже самой простой вещи, есть свой смысл и красота. Меня лично привлекает легкость и пластичность металла. Самое главное, подходить к своей работе с душой и тогда жизнь становится наполненной, счастливой, благодаря тому ощущению, что плоды твоего труда кому-то нужны, что кому-то это приносит радость», — говорит мастер.

Быть творческим человеком

По словам В.Григоровича, самое главное в его деле — не только уметь работать руками, но и быть творческим человеком. Современные кузнецы – это не столько силачи с тяжелым молотом, сколько люди творческие, способные видеть красоту металла и создавать из него настоящие шедевры.

В Севастополе кузнецов немало, но мастеров художественной ковки, у которых есть свой почерк — единицы, считает В.Григорович. Себя он к ним не причисляет, считая, что не хватает художественного образования. Но постоянно учится.

Поговорка «сапожник без сапог», судя по всему, применима и к кузнецам. Дома у нашего героя нет собственных изделий: ему все время кажется, что времени еще много, и все успеется. Тем более, каждый день он приходит в свою мастерскую к 10 утра и уходит не раньше полуночи. Кстати, готовые изделия он, при необходимости, окрашивает. И к процессу выбора красок относится не менее серьезно, чем к остальной работе: во всем должен быть вкус, чтобы краска вписалась в интерьер, сочеталась с фасадом и «со всем пространством».

Несмотря на все современные технологии, без помощников в мастерской не обойтись. И у В.Григоровича тоже есть свои «подмастерья». Были времена, когда работало шесть помощников, сейчас остался один ученик. Плюс еще кот Рыжик, который решил поселиться в кузнице.

... и активистом

Кстати, В.Григорович успевает еще заниматься общественной деятельностью и благотворительностью.

Так, во время Русской весны в 2014 году он сшил триколор и изготовил для него флагшток в 19,44 метров, который установили на Северной стороне, на мысе Кордон. Такую длина была выбрана не случайно, а в память о 1944 — когда Крым и Севастополь были освобождены от немецко-фашистских захватчиков.

А буквально недавно умелец сделал 20 окопных печек, которые волонтеры отвезли на передовую. На такой печке воду в чайнике можно вскипятить за пять минут. Тип таких печек называется «Ракета». Чертеж кузнец увидел в интернете, сначала сделал одну, проверил, как она работает. Оказалось, работает прекрасно: КПД выше, чем у «буржуйки» и переносить ее благодаря небольшому весу будет значительно проще.

Сейчас у мастера появилась еще одна идея, чем помочь бойцам: «Хочется сделать полевую баню на колесах, на основе военной машины ГАЗ-66 — но это пока мысли вслух».