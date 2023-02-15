Крематорий под Симферополем работает в обычном режиме

Крематорий, который находится в 15 км от Симферополя, в селе Красная Зорька, работает в прежнем режиме, оказывая соответствующие услуги всем обратившимся гражданским лицам полуострова.

Такую информацию предоставили «Севастопольской газете» в качестве ответа на вопрос о появившейся в интернете сообщения о якобы временном прекращении кремации гражданских лиц из-за крайней загруженности мощностей крематория.

— Мы работаем, как и работали. Никаких изменений нет. Всем, кому нужно оказать соответствующую услугу, окажем в обычном режиме, — заявила «Севастопольской газете» сотрудница предприятия.