Чертежи военных кораблей незаконно продали за границу

В Севастополе сотрудниками ФСБ России пресечен канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения.

С 2014 по 2021 год бывшие сотрудники ликвидированного судоремонтного предприятия отработали около 60 заданий от иностранцев. За денежное вознаграждение они сосканировали и передали при помощи интернет-сервисов запрашиваемую техническую документацию по военным кораблям.

Как выяснилось, во время ликвидации завода часть техдокументации указанные лица — граждане РФ незаконно вывезли с территории и хранили на квартирах и в гаражах.

Четырем бывшим сотрудникам севастопольского судоремонтного предприятия УФСБ объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса России «Государственная измена». Изъятая у них документация передана Севморзаводу для дальнейшего использования в работе, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.