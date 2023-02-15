Бассейн в Инкермане обещают сдать в 2023 году

Несмотря на обещания сдать этот спортивный объект в эксплуатацию до конца 2022 года, срок перенесли на 2023 год.

Об этом 14 февраля в ходе интервью в прямом эфире сообщил начальник городского управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

При этом перенос сроков он объяснил возникшими сложностями с проектированием и внезапно обнаруженным высоким уровнем грунтовых вод в районе застройки. Это потребовало перепроектирование основания фундамента.

Однако теперь, по его словам, все проблемы устранены.

— Все сложности, которые возникают, находятся в компетенции профильных специалистов, — высказался спортивный чиновник, пообещав, что в этом году жители Инкермана гарантированно получат завершенный и введенный объект с профильными спортшколами.

С.Резниченко также сообщил, что на сегодня уже даже ведутся переговоры с персоналом и тренерами, которых предполагается привлечь к работе в бассейне.

— Подготовительные процессы ведутся, в бюджете средства, необходимые на содержание и обеспечения учреждения персоналом для его функционирования предусмотрены. Поэтому нет никаких сомнений, что в Инкермане, в Верхнесадовом и в Каче спортивные объекты будут завершены и сданы в текущем году, — уверенно заявил С.Резниченко.

При этом он особо упомянул, что строящийся спорткомплекс в Инкермане включает спортзал, в который каждый желающий сможет купить абонемент.

Напомним, что строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс в Инкермане планируется сделать центром притяжения для профессиональных спортсменов и любителей плавания в этом районе Севастополя.

В его составе — два бассейна: малый, для детей и людей с ограниченными возможностями и стандартный 25-метровый. В трехэтажном здании комплекса расположатся тренерская, инвентарная комнаты, медицинский кабинет, раздевалки и лаборатория анализа воды. Всего заниматься плаванием и водным поло здесь смогут около 60 человек в смену. Дополнительно планируют оборудовать два тренажерных зала.

Работы на объекте ведутся с начала 2021 года. В октябре 2022 года и.о.директора департамента капитального строительства Игорь Ахмедов говорил, что готовность объекта составляет 80%.