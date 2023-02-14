В районе Алушты застрелили волка

У поселка Розовый, к северу от Алушты застрелили огромного серого хищника. Фотография трофея охотников облетела все социальные сети полуострова.

В комментариях жители южнобережных поселков волнуются, что волки свободно плодятся в заповеднике и все чаще нападают на домашний скот.

Как выяснилось, этот волк был убит еще в январе.

«Населенный пункт Розовое располагается вне границ охотничьих угодий Республики Крым, но вблизи с Алуштинским лесоохотничьим хозяйством. По данным мониторинга на его территории превышение максимальной численности волка не зафиксировано. В тоже время лесоохотхозяйство примет меры, направленные на выявление волка», — сообщили «Севастопольской газете» в Минприроды Республики Крым.

Напомним, в конце ноября 2022 года в двух километрах от села Отрадное Бахчисарайского района был отстрелен волк, «который доставлял хлопоты жителям близлежащих населенных пунктов». Такой же активный хищник был убит у села Сирень под Бахчисараем 18 января 2023 года.

Волков в Крыму стало меньше на 99 особей

Обитает волк, преимущественно, в степной части полуострова — там, где он впервые появился в начале ХХI века. Однако к настоящему времени ареал хищника охватывает практически всю территорию полуострова, включая и горно-лесную зону, читаем в отчете Минприроды.

Уменьшение численности волков в Крыму осуществляется в ходе проведения любительской и спортивной охоты и охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов. В случае превышения установленной численности плотоядных Минприроды Крыма принимает соответствующее решение о его регулировании.

В настоящее время на территории Республики Крым действует приказ Минприроды Крыма от 29 марта 2022 года № 256 «О регулировании численности охотничьих ресурсов». Данный документ предусматривает регулирование численности плотоядных на территории охотничьих угодий Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Кировского, Красногвардейского, Красноперекопского, Ленинского, Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского, Симферопольского, Советского, Черноморского районов, городских округов Алушта, Армянск, Судак и Феодосия.

Учитывая динамику снижения численности волка на территории республики, которая по данным мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания составила: в 2017 году — 306 особей; в 2018 году — 284; в 2019 — 287; в 2020 году — 225 особей; в 2021 году — 221 особь и в 2022 году — 207 особей, можно говорить, что принимаемые меры зарекомендовали себя с положительной стороны.

Реальную угрозу для человека волки не представляют, хищники ведут скрытный образ жизни и сторонятся людей, исключением могут быть единичные случаи, когда животное больное или сложилась ситуация, при которой оно вынуждено атаковать.

Что касается нападения на домашних и с/х животных, то такие нападения происходят зачастую в местах, где человек не предусмотрел соответствующего сооружения или ограждения, считают в министерстве.