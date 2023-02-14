В пещере Таврида откроют экстрим-маршруты

Новые маршруты планируют открыть в апреле, о чем «Севастопольской газете» рассказала специалист по информации научного спелео-палеонтологического комплекса Екатерина Самохина. Она и является разработчиком маршрутов и сценариев квестов. Речь идет о двух-трех маршрутах, с небольшой разницей по сложности, продолжительностью от одного до трех часов.

По словам Е.Самохиной, для участия в таких турах понадобится спелеокомбинезоны, резиновые сапоги и фонарики: «Это будут не вертикальные, а горизонтальные маршруты в не оборудованных частях пещеры, сопровождаемые рассказом о спелеологии, как стиле жизни, а также философии, науке в разрезе погружения в спелеологическую среду».

Планируется, что участникам новых маршрутов снаряжение будет предоставляться на месте. Но, если заявка поступит от какого-то спелеоклуба, они смогут использовать свое оборудование и снаряжение.

Что касается цен, то предполагаемая стоимость такой экскурсии составит от 2-х до 3 тысяч рублей.

— У нас цена не такая высокая, как, например, в Красной пещере, но и сложность иная, — объяснила Е.Самохина.

Она также рассказала, что для экскурсантов введут ограничения по возрасту, 14+ или даже 16+. Верхнюю возрастную границу устанавливать не будут.

— Я знаю спелеологов, которым за 80, и они прекрасно ходят по пещерам, — добавила Е.Самохина.

По ее словам, общее состояние каждого участника экстрим-тура будет контролироваться по ходу движения.

— Очевидно, что если у человека клаустрофобия, он вряд ли полезет в пещеру. В любом случае, инструктор будут наблюдать за психологическим и физическим состоянием членов группы, — заверила собеседница.

На вопрос, об инструкторской подготовке самих экскурсоводов, она ответила, что большинство из них уже имеют спелеологическую подготовку.

Об открытии новой услуги, по словам Е.Самохиной, будет официально объявлено на сайте спелео-палеонтологического комплекса, а также на страничках комплекса «Пещера Таврида» в соцсетях.