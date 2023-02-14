В Крыму пробурят три новые газовые скважины

Западно-Октябрьское месторождение обнаружили в 1957-1958 годах, исследовательско-промышленную разработку проводили до середины 1980-х годов. Затем эксплуатацию прекратили из-за снижения дебитов газа и падения рабочего давления.

«Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам проведения экспертизы проектно-сметной документации на обустройство Западно-Октябрьского месторождения в Черноморском районе Республики Крым. ГУП РК «Черноморнефтегаз» планирует вернуть месторождение к жизни, пробурив здесь три новые эксплуатационные скважины. Для компании Западно-Октябрьское месторождение — один из приоритетных объектов для проведения разведочных работ в Крыму», — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что проект предусматривает обустройство эксплуатационных скважин, сбор газоконденсатной смеси от шлейфов в общий коллектор с последующим подключением его к газосборному трубопроводу системы сбора газоконденсатной смеси и другие необходимые работы. При этом выбор трассы трубопроводов обусловлен их отдаленностью от объектов инфраструктуры. Это позволит снизить ущерб окружающей среде.

Западно-Октябрьское месторождение расположено в северо-западной части Тарханкутского полуострова в Крыму.

Черноморнефтегаз не ведет добычу газа на Одесском месторождении в Черном море после того, как украинская сторона 20 июня 2022 года нанесла три удара по его газовым платформам. Сообщалось о пяти раненных и семи пропавших без вести рабочих.