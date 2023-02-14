На улице Хрусталева почти год лежал труп

Полицейские эксперты-криминалисты с помощью ДНК-исследования установили личность умершего мужчины, скелетированный труп которого был найден на окраине Севастополе.

Несколько дней назад в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району поступило сообщение, что в районе улицы Хрусталева обнаружен скелетированный труп, мужская наплечная сумка, мобильный телефон, пачка сигарет и несколько сотен рублей.

В ходе выезда на место происшествия установлено, что обнаруженные останки предположительно принадлежат мужчине и находились на безлюдном земельном участке около года. На месте обнаружения трупа были проведены необходимые следственные действия, взяты образцы тканей для исследования. Признаки насильственной смерти не выявлены.

При помощи ДНК-экспертизы специалисты экспертно-криминалистического центра УМВД установили генетический профиль умершего и проверили его по Федеральной базе данных геномной информации. Он совпал с образцами буккального (защечного) эпителия , который был ранее предоставлен сотрудниками ОМВД России по Гагаринскому району, и принадлежал мужчине 1974 года рождения. Благодаря возможностям ДНК-лаборатории ЭКЦ УМВД России по Севастополю была оперативно установлена личность умершего.

В настоящее время по данному факту продолжается проверка, сообщили в городской пресс-службе УМВД.