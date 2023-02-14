МВД Крыма предложило штрафовать нудистов

Полиция предложила ввести на территории Крыма ответственность за появление в обнаженном виде в общественных местах, в частности на пляжах.

С такой инициативой во вторник, 14 февраля, на заседании комитета Госсовета Республики Крым по туризму, курортам и спорту выступила замначальника — начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Крыму Ольга Алексеева.

«Необходимо особое внимание обратить на расположенные на территории республики нудистские пляжи, особенно те, которые находятся в пешей доступности и не закрыты от детских глаз. Как пример, Коктебель — на центральной набережной, где нет даже ограждений. В связи с тем, что привлечь данных лиц за нахождение в обнаженном виде в соответствии с кодексом об административных правонарушениях РФ проблематично — отсутствует состав, попадающий под данный вид поведения, решить данную проблему можно путем внесения соответствующих норм в закон Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым», предусмотреть ответственность за нахождение в обнаженном виде в местах общего пользования, в том числе на пляжах», — цитирует О.Алексееву ТАСС.

Она добавила, что «главам муниципальных образований в ближайшее время необходимо принять меры по переносу данного рода пляжей».

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил журналистам, что предложение МВД республики «безусловно, надо проработать».

«Как любая инициатива, она должна быть проработана на правовом уровне, и посмотреть перспективы принятия. Но никто не мешает сегодня и правоохранителям вести себя более жестко в местах общего пользования, где люди ведут пропаганду своего тела. <...> Вот эта мягкость необъяснима. В некоторых вопросах мы говорим, что действуем жестко, а тут совершенно непонятно. Когда нудисты приводят с собой детей и в таком виде происходит воспитание. Безусловно, это противоречит нашим ценностям», — считает В.Константинов.