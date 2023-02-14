Дорожного эксперта будут судить за взяточничество

В суд направлено уголовное дело в отношении экс-сотрудницы департамента транспорта Севастополя. Ее обвиняют во взяточничестве при приемке работ во время реконструкции моста через суходол на ул.Пожарова.

Главный специалист-эксперт отдела управления дорожного хозяйства департамента транспорта потребовала с субподрядчика отдать ей автомобиль Audi Q-5 и оплатить ремонт ее машины Seat IBIZA. За это она пообещала подписать акт приемки работ, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

Реконструкция моста через суходол началась в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». К выполнению госконтракта был привлечен субподрядчик, который должен был провести замену окон в жилых и общественных зданиях на территории, прилегающей к мосту, на общую сумму более 6,6 млн рублей.

В феврале и мае 2020 года подозреваемая подписала документы о приемке работ по установке вентиляционных клапанов в окна общей стоимостью более 850 тысяч рублей. Но фактически работы не были выполнены.

«В результате чего департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя был причинен материальный ущерб на сумму более 850 тысяч. рублей, поскольку денежные средства исполнителю были перечислены необоснованно», — сообщили в пресс-службе СК.

Нарушения выявили сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.