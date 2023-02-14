Деньги на изготовление колышков для виноградников были украдены
Гендиректор компании по производству металлических изделий похитил два миллиона рублей, которые перечислила ему агрофирма на изготовление шпалер для виноградников.
Расследование уголовного дела завершено, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.
По версии следствия, генеральный директор коммерческой фирмы — 33-летний местный житель договорился с местной агрофирмой об изготовлении и поставке почти восьми тысяч опор на общую сумму более 2,3 млн рублей. Два миллиона сельхозпредприятие перечислило в качестве аванса.
За эти деньги нужно было приобрести металл, чего бизнесмен выполнить не мог — он скрыл от заказчика, что расчетный счет его компании блокирован за неуплату налогов. Тем не менее, он выписал агрофирме счет на оплату 1,97 миллионов рублей. Аванс был перечислен и даже переведен на счет поставщика металла. После чего аферист через систему удаленного доступа к интернет-банкингу отменил транзакцию. Деньги он перечислил на банковские счета своих родственников под видом выплаты заработной платы, а затем потратил их на свои нужды.
Чтобы вывести мошенника «на чистую воду», полиции пришлось проделать большую работу: изучить десятки расчетных счетов коммерсанта, провести бухгалтерскую экспертизу и очные ставки. Но с предъявленными ему обвинениями бизнесмен не согласился.
В настоящее время материалы уголовного дела по статье «Мошенничество в крупном размере» направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.