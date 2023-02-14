Более 62 тысяч севастопольцев нуждаются в льготных лекарствах

По состоянию на 10 февраля 2023 года 62 721 житель Севастополя нуждается в получении льготных медикаментов, сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов. Причем, с конца 2022 года количество льготников увеличилось на 1200 человек.

Лекарства есть

На отчете в правительстве Севастополя В.Денисов рассказал, что ежегодно в городе выписывается более 300 тысяч рецептов, примерно тысяча в день.

— В этом году необходимо отметить, что на льготное лекарственное обеспечение выделено еще 100 млн рублей из бюджета города. Общее финансирование по льготным категориям граждан на 2023 год предусмотрено в размере 1,057 млрд рублей, — сообщил глава горздрава.

Он также пояснил существование просроченных льготных рецептов отсутствием пациентов в плановой заявке.

— Просроченные рецепты возникают по причине, когда пациента не было в плановой заявке. Он выявлен, приехал с другой территории, либо происходит смена схемы лечения, а препарата не было в плановой заявке. Еще одна причина — назначение лечения федеральными научно-исследовательскими центрами, по которым, как правило, назначаются московские консилиумы, — сказал В.Денисов.

В качестве примера чиновник привел прошлогоднюю ситуацию с препаратом для лечения спинальной мышечное атрофии «спинраза», а также препарата для лечения болезни Дюшенна. Сейчас дети получают «спинразу» за счет «Фонда добра», а взрослые — за счет бюджета Севастополя. На эти цели в городской бюджет заложено 100 млн рублей.

— Необходимо отметить лекарственное обеспечение по узким, но таким важным заболеваниям, как острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, ангеопластика, аортокоронарное шунтирование. В 2022 году все 3378 наших пациентов препаратами обеспечены, — продолжил доклад В.Денисов.

По сравнению с 2020 годом, таких пациентов стало в три раза больше, их выявили и поставили на учет в результате диспансеризации.

Проблем скоро вообще не будет

По словам директора департамента здравоохранения, сейчас в городе внедряется система сопровождения пациентов по льготному лекарственному обеспечению.

— Мы договорились, что теперь у нас каждый пациент должен будет понимать свой план-график, когда он приходит за следующим препаратом, на диспансерное наблюдение и, если вдруг нужна госпитализация. Чтобы он тоже понимал, когда это происходит, — обрисовал перспективы медицинский чиновник.

Борьба за ксарелто

В целом, столь позитивному докладу можно было бы поаплодировать, если бы не звонок очередной звонок читательницы «Севастопольской газеты» Лидии Чайчук.

Женщина еще месяц назад жаловалась на невозможность получить положенный ей по льготе жизненно важный препарат ксарелто. Дело в том, что после отмены временно установленного особого режима продления льготных рецептов (в коронавирусный период) у пациентов потребовали самим обновлять рецепты у терапевта. И тут началось...

Сначала Л.Чайчук отчаянно пыталась записаться к врачу по неработающему телефону «122», потом практически штурмом брала кабинет главврача поликлиники на Супруна. Но даже после двухнедельного ожидания врачебного приема рецепт ей выписали только на два второстепенных препарата, но не дорогостоящий ксарелто.

Объяснили это тем, что препарат вправе выписать только кардиолог в поликлинике, а к нему, по словам читательницы, попробуй попади.

Со времени первого звонка в редакцию для Л.Чайчук мало что изменилось.

— Я не принимаю ксарелто уже несколько дней, знаю, что это может быть опасно для моего состояния. Завтра пойду в поликлинику, буду там опять ругаться. А что остается!.. — в очередной раз возмущается женщина.