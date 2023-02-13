Жители Павловки просят внести их ручей в водный реестр

Ручей в селе Павловка в Байдарской долине во время паводков превращается в настоящую реку. Жители до сих пор помнят потоп 2021 года — тогда во время разлива под воду ушли автомобили и автобус. Но с последствиями наводнения селянам приходится справляться самостоятельно: этот ручей не внесен в водный реестр и, следовательно, ни за кем не закреплен.

«Я добиваюсь расчистки от прошлогоднего селя ровно год. Что-то удалось сделать, но основная масса селя была скрыта под асфальтом, деревья не выпилены, оставшиеся груды так и остались в переулке. А если пройти по верховью ручья, можно увидеть завалы деревьев по руслу, образующие заторы. Если случится такой же паводок, как в июне 2021-го, мощь и сила разлива будет еще сильнее», — рассказала жительница Павловки Анна Аллен.

В редакцию «Севастопольской газеты» она обратилась с просьбой помочь привлечь внимание городских и муниципальных властей к теме расчистки русел ручьев в Байдарской долине, которые не обозначены на картах и не внесены в водный реестр. Их официально как бы не существует. Соответственно, и заниматься ими и сезонными последствиями разливов, тоже некому.

«Вроде бы Балаклавский лесхоз и не против заниматься такой деятельностью, но только по тем объектам, которые внесены в кадастр. На кадастровых картах до 2014 года такие ручьи были обозначены. Как, например, наш ручей, вытекающий между домами 7 и 9 по переулку Родниковский в селе Павловка», — говорит читательница.

Проблема еще в том, что ручей периодически «прячется». Так, несколько лет назад представители Севприроднадзора приехали в Павловку и «выявили водоток, имеющий признаки родника — природный выход подземных вод». Течение в водотоке на тот момент было слабое, а угрозы подтопления не обнаружилось, поэтому ручей тогда в реестр не внесли.

Русло ручья заасфальтировали

Осенью 2022 года в селе Павловка началась газификация. Часть трубопровода проходит как раз по переулку Родниковский. Местные жители тогда переживали, что после прокладки труб дорогу заасфальтируют. Они пытались это предотвратить, объясняя, что асфальт здесь не нужен, так как в паводки его смоет поток воды, и просили сохранить старый акведук, по которому горный ручей спускается вниз между домами. Также предлагали вызвать специалистов-гидрологов, чтобы создать какой-нибудь проект, чтобы ручей сохранить, но иметь возможность им как-то управлять.

В итоге, как сообщила А.Аллен «Севастопольской газете», дорожники «закатали русло ручья вместе с селем в асфальт в рамках программы транспортной доступности. Сейчас он течет, но пока слабо. Серьезная ситуация снова начнется во время ливней, когда ручей набирает силу.

Обратят внимание

«Севастопольская газета» направила запросы в Севприроднадзор и Севреестр с просьбой пояснить по какому принципу ручьи вносят в водный реестр. Возможно ли включить в него ручей в Павловке, и сколько всего закадастрированных ручьев в Байдарской долине. Севреестр отписался, порекомендовав обратиться в Севприроднадзор и ЕГРН — Единый государственный реестр недвижимости. А вот ответ из Севприроднадзора обнадежил.

«Департамент учтет информацию о сезонном ручье в с.Павловка при планировании и реализации мероприятий по установлению местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов на территории города Севастополя в соответствии с размером выделяемого финансирования», — ответила на запрос редакции директор Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

За предыдущие годы природоохранный департамент провел работу по установлению границ водных объектов: Чернореченского водохранилища, рек Кача, Бельбек, Балаклавка, Арманка, Календа, Черная с притоками: Узунджа, Боса, Бага Нижняя, Бага Верхняя, Уркуста, Ай-Тодорка, Сухая речка, Уппа, Тапрак, Манастер, Б. Монашья, Яглауз, Байдарка, а также притоков р. Байдарка: Хайтинский водоток, Фуска, Куру-Узень (Биюк-Мускомия).

Эти сведения были внесены в Государственный водный реестр и Единый государственный реестр недвижимости. Это означает, что реки и ручьи будут охраняться, а в случаев паводков или других природных стихий жителям больше не придется самим беспокоиться, кто и когда будет расчищать русла и ликвидировать последствия.

Справка

Государственный водный реестр — систематизированный свод документированных сведений о водных объектах, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физических и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, об использовании водных объектов, о речных бассейнах и бассейновых округах.