В Ушаковой балке проводят уборку

С 9 по 17 февраля на территории ботанического памятника природы «Ушакова балка» проводят санитарную очистку: соберут и вывезут поваленные деревья.

Сотрудниками ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства» в рамках госзадания и содержания ботанического памятника природы «Ушакова балка» в течение девяти дней, с 9 по 17 февраля, будут проводится плановые работы по санитарной очистке и удалению поваленных деревьев, сообщили в Севприроднадзоре.

Ушакова балка — ботанический памятник природы местного значения, особо охраняемая природная территория на Корабельной стороне Севастополя. Свое название она получила в честь знаменитого флотоводца и командующего Черноморским флотом Федора Ушакова, по приказу которого здесь был разбит парк для отдыха севастопольцев

В настоящее время на территории парка находятся ареалы обитания редких растений, в частности реликтовая роща фисташки туполистной. Кроме фисташковых деревьев на склонах балки растет ясень, вяз, дуб, маклюра, шелковица, софора, тополь и цертис.