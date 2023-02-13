В Севастополе показатель смертности ниже общероссийского

Смертность в Севастополе в 2022 году оказалась ниже, чем по Южному федеральному округу и даже по Российской федерации. В Севастополе этот показатель составил 11.9, в ЮФО – 17.1, в РФ – 14,1.

Такие данные привел 13 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента здравоохранения Виталий Денисов, отчитываясь о достижениях отрасли в 2022 году в рамках проекта «Здравоохранение и демография».

По его данным, в 2022 году в амбулаторной сети зафиксировано 3,300 млн посещений, 83 тыс человек пролечено в круглосуточном стационаре и 21 тыс – в дневном.

В 2022 году было отработано более 145 тысяч выездов скорой помощи.

Из 124 медицинских объектов лицензированы 94, что составляет 75,8%.

Еще 19 объектов продолжают находиться в ремонте или требуют ремонта.

В качестве примера губернатор Михаил Развожаев назвал Первую городскую больницу.