В Общественную палату выбрали еще четырех человек

На заседании Общественной палаты, которое состоялось 10 февраля, из числа кандидатур, представленных в ее аппарат от местных общественных объединений были избраны четверо челове, сообщила «Севастопольской газете» член ОП Людмила Богатырева. От общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Балаклавского МО прошел Максим Дроздов — комбат 131-го полка ДНР с позывным «Индус», от этой же организации, но Ленинского МО — Михаил Остриков — председатель волонтерского движения «Мы Вместе с Россией» в Запорожской области. От еврейской национально-культурной автономии Гагаринского МО — Руслан Ковейко — председатель совета севастопольского регионального отделения Ассамблеи народов России, от той же организации Ленинского МО — политолог Сергей Юхин.

Формирование нового состава палаты началось в декабре прошлого года в связи с подходящими к концу полномочиями ее предыдущего состава. На данный момент избранными считаются 26 человек. Из них — 11 по квоте губернатора, еще 11 — по квоте заксобрания. Остается доизбрать еще семерых.