В Крыму установлен новый рекорд потребления электрической мощности

Новый исторический максимум потребления электрической мощности зафиксирован на полуострове, сообщается в телеграм-канале «Системного оператора» Единой энергетической системы (СО ЕЭС).

«По оперативным данным АО «СО ЕЭС», 10 февраля в энергосистеме Республики Крым и Севастополя в 10.00 при средневзвешенной температуре наружного воздуха минус 5 градусов Цельсия достигнут новый исторический максимум потребления электрической мощности — 1 663 МВт. Новое значение исторического максимума на 40 МВт превысило аналогичный показатель, зафиксированный 26 января 2022 года при средней температуре воздуха за сутки минус 5,4 градусов Цельсия», — цитирует сообщение ТАСС.

До 2023 года максимум потребления в энергосистеме Крыма наблюдался 10 января 1991 года в 19.00.

Уточняется, что несмотря на пиковые нагрузки, системный оператор обеспечил стабильное функционирование Крымской энергосистемы, без серьезных технологических нарушений.

Наблюдаемый рост потребления мощности в Крымской энергосистеме соответствует долгосрочным прогнозам потребления электрической энергии и мощности, разрабатываемым Системным оператором в рамках формирования схемы и программы развития ЕЭС России, сообщали ранее в компании.

На прошлой неделе в Крыму действовало штормовое предупреждение из-за снега и сильного ветра. Непогода привела к обрыву линий электропередачи, а также перекрытию некоторых дорог и приостановке работы Керченской переправы. В понедельник на полуострове также объявлено штормовое предупреждение из-за снега и метели с порывами ветра до 25 м/с.