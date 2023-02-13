Севастополь на 12 месте по качеству жизни

Агентство стратегических инициатив (АСИ) опубликовало результаты второго рейтинга качества жизни в стране. Исследование оценивало общую удовлетворенность россиян качеством жизни.

Всего в опросе приняло участие около 260 тысяч человек в 85 регионах России. Вопросы касались десяти сфер жизни, в том числе здравоохранения, образования, инклюзивности, досуга и жилищных условий, безопасности, экологии.

В первой пятерке предсказуемо Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Ни Республика Крым, ни Краснодарский край, ни Ростовская область в ТОП-20 не вошли.

С помощью опроса удалось выяснить, что более половины опрошенных педагогов вынуждены 30% рабочего времени тратить на административные задачи. При этом четверть врачей тратят на это 50% своего времени. Опросы также помогли увидеть и другие социальные проблемы, в числе которых лекарственное обеспечение.

Кроме того были зафиксированы существенные разрывы между результатами регионов. В частности, сильно различается эффективность работы одних и тех же служб и удовлетворенность их работой в разных регионах. Так в одних субъектах человек может за один день встать на учет в качестве безработного, а в других – только за три месяца. Или, например, для получения социальных услуг у одних необходим один день, а у других может занять полгода. Есть разница и в развитии транспортной системы: если в городах России она неравномерно, но развивается, то в селах наблюдается ухудшение.

Чаще всего качество жизни граждан определяется не уровнем обеспеченности, а качеством управления, резюмировано в исследовании.