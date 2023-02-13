Работу общественного транспорта на Жидилова проконтролируют

Вопрос неудовлетворительной работы общественного транспорта на улице Генерала Жидилова 13 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя обозначил губернатор Михаил Развожаев.

По его информации, в Центр управления регионом (ЦУР) постоянно поступают претензии на работу маршрутов 26 и 112. Горожанам приходится ждать транспорта по 30-40 минут.

Таким заявлением он удивил своего заместителя Павла Иено, курирующего вопросы транспорта. По словам вице-губернатора, до сих пор никаких замечаний не было, а в прошлом году маршрут №28 и вовсе продлили.

— Замечания постоянно по этом этому поводу! — прервал его М.Развожаев.

На это П.Иено сообщил, что там работают пять линий: по маршрутам 1, 17, 26, 28 и 112.

— Мы дополнительно на Жидилова увеличили количество рейсов 28-го маршрута. Встречались с людьми, — попытался настоять П.Иено, но нарвался на вопрос:

— Может, мы на бумаге только увеличили?

После чего П.Иено доложил, что среднее количество рейсов по 112-му маршруту — от 100 до 112 в сутки, 28-й маршрут делает 26 рейсов в сутки.

В ответ М.Развожаев поручил проконтролировать частоту работы маршруток на данном направлении.

В ответ П.Иено сообщал, что поручение провести дополнительную проверку дано с самого утра.