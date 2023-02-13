Проблемы с электроснабжением Фиолента будут отрабатывать по каждому СНТ

Его он попросил прояснить ситуацию по СНТ «Интернационалист», где работы были начаты и не завершены.

Как пояснил Е.Горлов, там сейчас ведутся работы по восстановлению линии по инициативе города, линию решено проложить не напрямую, а обходным путем. Как оказалось, работы кооперативом были заказаны 102-й электросети и не выполнены вовремя.

Из пояснения Е.Горлова следует, что 102-я ПС наконец-то приступила к выполнению заказа и то, за что взяли деньги, обещают доделать.

М.Развожаев поручил продолжить работу с председателями, составить график встреч.