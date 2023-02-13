Проблемы с электроснабжением Фиолента будут отрабатывать по каждому СНТ
Проблему электроснабжения Фиолента следуют решать, работая персонально с каждым садовым товариществом. Такое поручение дано 13 февраля губернатором Михаилом Развожаевым своему заму Евгению Горлову.
Его он попросил прояснить ситуацию по СНТ «Интернационалист», где работы были начаты и не завершены.
Как пояснил Е.Горлов, там сейчас ведутся работы по восстановлению линии по инициативе города, линию решено проложить не напрямую, а обходным путем. Как оказалось, работы кооперативом были заказаны 102-й электросети и не выполнены вовремя.
Из пояснения Е.Горлова следует, что 102-я ПС наконец-то приступила к выполнению заказа и то, за что взяли деньги, обещают доделать.
М.Развожаев поручил продолжить работу с председателями, составить график встреч.