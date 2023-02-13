Обсудили проблемы семей участников СВО

Севастопольское отделение «Союза женщин России» организовало встречу семей участников СВО с представителями департаментов правительства города. Обсудили льготы для военнослужащих и почему их иногда получить не удается.

«Наша задача — помочь семьям участников СВО справиться с теми проблемами, которые у них возникают. Например, нам задали такой вопрос: «Если военнослужащий прописан при части, но при этом проживает на жилплощади супруги или родителей, возможно ли оформление льгот на услуги ЖКХ?», — рассказала координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Светлана Мусаева.

По словам заместителя директора департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Аллы Кордовой, льготы в таком случае предоставляются. Так, жена военнослужащего может обратиться с заявлением в МФЦ или ближайший отдел социальной защиты населения, предоставив свидетельство о браке. Если военнослужащий не женат, заявление могут написать его родители.

Льготы на оплату ЖКХ

Большая часть вопрос на мероприятии касалась именно льгот по оплате коммунальных услуг. Жена одного из мобилизованных рассказала, что ее супруг имеет удостоверение ветерана боевых действий, поэтому ему было отказано в предоставлении льгот как участнику СВО.

«У меня муж ветеран боевых действий и действующий участник СВО, мы обращались за льготой по ЖКХ, но нам дают не весь спектр льгот. Оказывается, мы имеем право только на 50% скидки по капремонту и льготу на содержание жилья. А для участников СВО есть еще и 50% скидки на свет, газ, воду и т.д», — объяснила женщина.

По словам А.Кордовой, в настоящее время планируются изменения в закон №720 -ЗС и тогда семья сможет пользоваться всеми льготами.

«Сейчас участники СВО получают льготы на жилищные и коммунальные услуги до момента получения статуса ветерана боевых действий. После чего льгота за жилищную услугу оплачивается из федерального бюджета. Понятно, что мы экономим деньги городского бюджета, это правильно. Но не был учтен момент, что есть участники СВО, которые уже участвовали в других военных конфликтах, у них на руках уже есть удостоверение ветерана боевых действий. Все это будет учтено», — сообщила А.Кордова.

Единовременное пособие получили не все

На мероприятии, кроме жен и матерей, был и один участник СВО. Он до сих пор не получил единовременную губернаторскую выплату в 200 тысяч рублей. Оказалось, что в двух добровольческих подразделениях контракты не выдали на руки, а сфотографировать документ не разрешили.

«У добровольцев из подразделений «Барс» или «Ахмат» контрактов нет на руках, но мы на вас всех запросили сведения в московском штабе. Вопрос решается, давайте подождем немного», — успокоила военнослужащего А.Кордова.

Кроме того, по словам специалиста соцзащиты, были ситуации, когда севастопольцы отправились для участия в СВО через военный пункт в Симферополе. И выплата в таком случае по региональному закону им не полагается.

«Единовременная выплата предоставляются лицам, которые прошли через пункт отбора от Севастополя и были отправлены для участия в СВО, это очень важно. Когда приходят и подают заявление на эту единовременную выплату, мы должны смотреть все документы: список из военкомата, выписка из приказа и так далее», — пояснила А.Кордова.

Проблема с получением региональной выплаты возникла еще у одного добровольца, историю которого также обсудили на встрече. Военнослужащий прописан в Севастополе, но учился в Калининградской области, откуда и ушел на СВО в качестве добровольца. Впрочем, если он был зарегистрирован в Севастополе на 24 февраля прошлого года, то шансы получить губернаторскую выплату у него все-таки есть.

Помощь детям участников СВО

Заместитель директора севастопольского департамента образования и науки Антон Ульянцев рассказал о весьма распространенной проблеме: когда родители ребенка в разводе, а мать подает заявление на предоставление льгот, но ей отказывают. В частности, это касается освобождения платы за детский сад.

— Мама, разведенная с папой. Она, к сожалению, папе больше никто. Да, ребенок — член семьи участника СВО, но льготу получает не ребенок, а родитель. Поэтому нужно оформить договор в детском саду на самого папу, тогда льгота будет предоставлена, — объяснил А.Ульянцев.

Также он ответил на вопрос жительниц Казачьей, когда будет достроен детский сад и будут ли иметь право туда попасть без очереди дети участников СВО.

— Основные работы по детскому саду выполнены, сейчас проводится подсоединение к сетям. Военнослужащие вообще имеют первоочередное право записать ребенка без очереди, а участники СВО — первоочередней первоочередного», — сообщил он.

В МФЦ обращаются с разными вопросами

В Севастополе от участников СВО было подано 2848 заявлений на предоставление бесплатных земельных участков. Кроме того, более 3,2 тысяч человек написали заявления на льготный проезд и более 1,3 тысяч — на получение льгот по коммунальным услугам.

Более 80% заявителей — это сами участники СВО, 17% — члены их семей и один процент — это члены семей погибших, рассказала директор ГАУ «Цифровой Севастополь – МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» Марина Гаращук.

Были заявления и об освобождении от транспортного налога. Правда, некоторым в такой льготе было отказано.

— Существует транспортная льгота, утвержденная в Севастополе: это до 100 лошадиных сил на одно транспортное средство. Все, что свыше подлежит полному налогообложению. Что касается возможности увеличения, этот вопрос не к нам. Это региональное законодательство, — пояснил причину отказа заместитель начальника отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества Андрей Хабаров.

Неожиданный вопрос задала жена участника СВО. Касался он скидочных карт торговых сетей: «Нашей самой большой 810 бригаде морской пехоты, выделяется всего по 5-6 карт. Нам их передает штаб флота, но какой департамент решает этот вопрос?»

Обсуждение этой темы оставили для следующего мероприятия.