Начали реализовывать программу «Земский доктор»

С 2022 года в Севастополе впервые реализуется программа «Земский доктор». Об этом 13 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя отчитался директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

По его словам, по этой программе в 2022 году в сельские амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты городских больниц №4 и №9 привлечены два врача и три фельдшера.

Врачам единовременно выплачены по 1 млн руб, фельдшерам – по 500 тыс руб.

– До этого такой программы в Севастополе не было. На следующий год также предусмотрено привлечение медработников в больницу №9, – сказал В.Денисов.

Он также сообщил, что за счет бюджета Севастополя в 2022 году привлечено 15 врачей и 8 фельдшеров, они тоже получают единовременные выплаты.