На выходные часть Фиолента снова осталась без света

О проблемах с подачей электроэнергии и аварийно-восстановительных работах в своем телеграм-канале информировал севастопольцев и.о. заместителя губернатора Евгений Горлов.

«ФГУП 102 ПЭС Минобороны России проводит аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи 6 000В, обеспечивающей электроэнергией часть района мыса Фиолент».

«В садовом товариществе «Электрон» сотрудники ФГУП 102 ПЭС Минобороны России проводят восстановительные работы и докладывают о причинах с места аварии».

«По информации от ФГУП 102 ПЭС Минобороны России, по состоянию на 21.00 на Фиоленте, в районе Автобата продолжаются работы по подключению трансформаторных подстанций. Садовым товариществам напряжение подается веерно: четыре через четыре».

«Повреждённый участок кабельной линии найден. При лабораторных испытаниях повышенным напряжением, кабельная линия не выдержала, работы продолжаются. Ход работ держим на контроле».

«На данный момент сотрудники ФГУП 102 ПЭС Минобороны России ликвидируют последствия аварийной ситуации на сетях».

В начале прошлой недели в связи с понижением ночных температур до минусовых и возросшей от этого нагрузки на электрические сети на Фиоленте активизировались старые проблемы: повальное отключение света в садовых товариществах. Такое явление происходит регулярно в течение последних лет. При этом добиться от городских властей системной работы в этом направлении у жителей Фиолента не получается. Проблему пытаются решать в авральном режиме по факту аварии: ремонтируют разорванные и сгоревшие сети и трасформаторы, восстанавливают упавшие столбы.

Для решения нерешаемых вопросов Е.Горлов пообещал уже на этой неделе провести встречи с председателями садовых товариществ и заседание Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения города.