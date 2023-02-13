Машинистов поезда наградили за мужество при ликвидации пожара на Крымском мосту

Президент РФ Владимир Путин наградил пожарных и железнодорожников, проявивших мужество и отвагу при ликвидации последствий теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Указ главы государства опубликован в субботу на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Работники пожарных поездов Александр Невзоров, Александр Усовский и Сергей Щенятский награждены орденами Мужества, еще несколько их коллег получили медали «За отвагу на пожаре».

Ордена Мужества удостоен также машинист тепловоза Юрий Квашнин, а его помощник Виктор Прошин награжден медалью «За отвагу». Как сообщала на своем сайте Крымская железная дорога, их поезд шел по Крымскому мосту во время взрыва 8 октября, в результате которого загорелись цистерны с топливом в хвосте грузового состава.

Всего в поезде было 59 вагонов, удалось отцепить 25. Бригада действовала согласно инструкции. Ю.Квашнин остался в кабине, чтобы контролировать приборы и управлять тормозами. А В.Прошин вышел на путь, чтобы визуально оценить повреждения. Он увидел, что часть состава можно спасти, доложил о ситуации машинисту, после чего было принято решение отцепить горящие вагоны.

Нужно было не только вывести уцелевшую часть поезда на безопасное расстояние, но и закрепить горящие цистерны с топливом, чтобы они не укатились с моста в направлении Тамани — это грозило еще большими повреждениями.

Керчане Ю.Квашнин и В.Прошин — железнодорожники локомотивной бригады Керченского участка Джанкойского локомотивного депо. Оба более 15 лет работают на Крымской железной дороге.