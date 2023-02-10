На набережной парка Победы станет на 17 ларьков меньше

Причиной исключения из городской схемы размещения 17 нестационарных торговых объектов (НТО) стали выявленные их несоответствия действующим нормам и правилам.

Решение об исключении утвердили 9 февраля на заседании правительства Севастополя соответствующим постановлением.

Как сообщила директор департамента сельского хозяйства, рынков и лицензирования Наталья Скорюкова, проект постановления подготовлен по результатам заседания комиссии по разработке схемы размещения НТО на территории города.

«Севастопольской газете» в департаменте уточнили, что все 17 исключенных мест находятся на набережной парка Победы. Теперь в городской схеме 1846 НТО.

В январе сообщалось, что в Севастополе увеличено количество нестационарных торговых объектов (НТО) в парках и скверах. При этом из 60 новых НТО, 22 планировали разместить в парке Победы.

Места для размещения торговых павильонов, предназначенных для «услуг общественного питания», выделены самые проходные: возле фонтанов городов-героев, на тропинке к пляжу и вблизи памятника Георгию Победоносцу. Схема размещения этих объектов была утверждена постановлением правительства Севастополя от 12 августа 2022 года.