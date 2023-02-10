В Крыму будут судить жительницу Татарстана за мошенничество с маткапиталом

Жительница Татарстана в составе преступной группы обманула 535 человек, которые хотели купить жилье в Крыму за счет средств материнского капитала. На счета злоумышленников было перечислено 197 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

«В результате противоправных действий обвиняемой 535 жителей Крыма и иных регионов лишились права распоряжения средствами материнского капитала, из государственного бюджета на расчетные счета, подконтрольные злоумышленникам, было перечислено свыше 197 млн рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что злоумышленники подыскивали граждан, желающих приобрести жилье на территории Республики Крым за счет средств материнского капитала. После этого они заключали фиктивные сделки, через которые обналичивали бюджетные деньги, а также обманным путем подписывали документы и получали право распоряжения их собственностью.

Женщину обвинили в мошенничестве, уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении других обвиняемых выделено в отдельное производство, расследование продолжается.