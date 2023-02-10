Театры, музеи и сельские клубы поддержат деньгами

На техническое оснащение городских учреждений культуры выделили более 23 миллиона рублей.

Постановление об этом 9 февраля принято на заседании правительства Севастополя.

Речь идет о 2023 и плановом периоде 2024 -2025 гг. и новых мероприятиях, включенных в «Национальный проект «Культура города Севастополя».

– Это оснащение региональных и муниципальных театров, техническое оснащение музеев, обеспечение государственной поддержкой ведущих сельских учреждений культуры, обеспечение государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры, – представила проект руководитель департамента культуры Анжела Сумакова.

Из 23 миллионов 20,7 предполагается направить на техническое оснащение те5атров, еще 2,7 — музеев.

Также сообщается о выделении средств в фонд премирования победителей конкурсов. Так, победителю конкурса на лучшее сельское учреждение предназначается 100 тыс рублей, лучший сотрудник сельского учреждения культуры, также выбранный в результате участия в конкурсе, получит вознаграждение в сумме 50 тыс рублей.