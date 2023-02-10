Театр будет большой и сейсмоустойчивый

Большой зал театра оперы и балета на мысе Хрустальный рассчитан на 1100 человек, а главный ресторан — на 350.

Подробности планировки здания оперного театра стали известны из акта историко-культурной экспертизы, размещенной на сайте Севнаследия. Экспертиза проводилась для обоснования обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия «Форт Меншиков», но почему-то со сылкой на Лесной кодекс РФ.

Итак, из документа следует, что здание театра строится с учетом сейсмичности участка не менее 8 баллов.

Также раскрываются подробности внутреннего устройства здания. Например, на первом этаже будет работать главный ресторан на 350 посадочных мест. При этом зайти в него и на открытую террасу смогут не только посетители театра, но и «публика снаружи, со стороны набережной».

На нижнем подземном этаже будут оборудованы общая автостоянка на 136 мест и отдельно — для VIP-клиентов; «загрузочное» помещение для ресторанной кухни с «чистым» и «грязным» лифтами. Насосная камера пожаротушения и венткамеры также будут располагаться «под землей». Кстати, отдельно будет вынесен холодильный центр для расстановки наружных холодильных блоков. Заглубление подземной части — ниже отметки земли на 15 метров.

Есть еще верхний подземный этаж, который будет иметь надземную часть до 40% от площади этажа. Здесь обустроят входы для персонала театра, выходы по эвакуационным лестницам, а также большой репетиционный зал для хора и оркестра. На этом же уровне будет и вход в фойе для зрителей Малого зала.

Сам Малый зрительный зал на 200 мест архитектор расположил в основной подземной части этажа. Там же предусмотрено пространство для складов и театральных мастерских.

Нулевой этаж, согласно плану, является основным функциональным этажом театра с центральной входом для зрителей. Здесь будут кассы, главное фойе Большого зала, гардероб, буфет и туалеты, а также панорамные лифты и эскалаторы.

Залы для репетиций музыкантов оркестра, раздевалки, комната отдыха дирижёра и другие помещения для музыкантов будут на первом этаже. Там же — ложа и специальные помещения для VIP-гостей, главный ресторан.

Балконы для зрителей будут на трех из пяти этажах здания.

На втором — разместят вокальные классы, артистические гримерные для хора и для миманса (оперная и балетная массовка), а также кабинеты дирижеров, концертмейстеров, хормейстеров.

На третьем — разместят основные репетиционные залы балета с раздевалками и гримёрными артистов. Общая столовая для всего персонала театра. На четвертом — офисы музыкального руководства театра, а на пятом – кабинеты директора и заместителей, внутренних служб административно-хозяйственного отдела, бухгалтерии, планово- экономического, юридического отделов и др.

Площадь надземной застройки составляет 12,8 тысяч квадратных метров. Вместимость большого зала — 1,1 тысяч человек, малого — 200 человек.

Здание театра имеет сложную «летящую» форму. Кровля решена «как единая структура на металлических опорах с нависающими со всех сторон краями и выносом козырька над главным входом и навесом над террасой в носовой части. Здание в плане имеет условно симметричную, изогнутую, обтекаемую форму, обрамленную с двух сторон наружными лестницами, ведущими на террасу.

Эксперты подчеркивают, что внешний вид театра, в том числе его белый нейтральный цвет, подчеркнут достоинства памятника Матросу и Солдату.

Театр строится по проекту австрийского архитектора Вольфа Прикса. Это здание сложной геометрической формы, витражными фасадами по периметру, с выдающейся в сторону моря открытой террасой. Каркас здания уже готов на 95%.