Разработаны стандарты по комплексному благоустройству и эксплуатации городских территорий

Разработанные при участии Агентства стратегических инициатив (АСИ) стандарты должны вступить в силу в мае 2023 года, сообщила пресс-служба агентства.

Предполагается, что документами будут пользоваться органы местного самоуправления, подрядные организации, архитектурные бюро, общественные организации, контролирующие органы и сами граждане, которые хотят активно участвовать в создании комфортной городской среды.

Государственные стандарты подготовлены на основе сложившегося опыта с учетом ранее разработанных методических рекомендаций Минстроя России. Они максимально приближены к реальности и призваны систематизировать работу по благоустройству и содержанию территорий муниципальных образований. Документы охватывают основные процессы формирования комфортной городской среды, начиная от вовлечения в процесс граждан до требований к эксплуатации объектов благоустройства, пояснили в пресс-службе АСИ.

ГОСТ Р 70386-2022 знакомит с терминологией комплексного благоустройства и эксплуатации городских территорий, а также определяет основные требования к разработке проектов в этой области. Например, вводятся определения «благоустройство территорий», «вовлечение граждан», «реконструкция», «капитальный ремонт объектов благоустройства» и др.

ГОСТ Р 70387-2022 устанавливает состав и содержание правил благоустройства, требований, перечень мероприятий, порядок и периодичность их проведения. К примеру, мероприятия по благоустройству включают 16 видов работ. В их числе ежедневная уборка территорий, установка контейнеров, урн в соответствии с санитарным правилами и нормами, удаление сухих и аварийных деревьев и т.д.