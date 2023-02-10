Приглашают посмотреть, как реставрируют Диораму

Реставрация знаменитого батального полотна Диорамы началась осенью прошлого года. Чтобы не оставлять севастопольцев и гостей города без уникального произведения искусства специалистами Музея героической обороны Севастополя по примеру коллег из Музея-панорамы «Бородинская битва» была разработана новаторская экскурсия.

Экскурсии с открытой реставрацией доступны ежедневно, в 14.00.

Посетителям в течение двух месяцев предоставится возможность в режиме реального времени увидеть, как реставраторы Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря впервые за 30 лет восстанавливают живописное полотно диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.».

Гостям расскажут какие технологии и материалы используются, а также покажут часть обновленной экспозиции малого зала, дополненной современным мультимедийным оборудованием.

Экскурсия начинается с видовой площадки мемориального комплекса «Сапун-гора», откуда открывает потрясающий вид на Балаклавскую долину, где в мае 1944 года советские войска пошли на штурм немецких укреплений. Именно эти события отражены на живописном полотне диорамы.

Экспозиция музея

После знакомства с историей мемориального комплекса гости перемещаются в здание музея.

Тематически содержание экспозиции не изменилось — она просвещена Севастополю в годы Великой Отечественной войны. Две третьих — это описание героической обороны Севастополя, третья часть посвящена освобождению Крыма и Севастополя и штурму Сапун-горы. В новой коллекции будет представлено 25% экспонатов, которые никогда ранее не экспонировались.

— Тематика первого зала посвящена истории создания самой диорамы. Помимо материалов из фондов музея, в зале установлено два монитора: один с Книгой памяти города-героя Севастополя. В ней собрано более 111 тысяч имен тех, кто не вернулся с войны, пропал без вести, погиб от ран. Вторая база данных — Бессмертный полк Севастополя — это портреты участников боев за Севастополь в годы Великой Отечественной войны с краткими аннотациями. Кроме того, там представлены подлинные эскизы и этюды советских художников, которые были написаны в момент работы над масштабным полотном диорамы, – рассказывает заместитель директора по научной работе Анна Селиванова.

По словам одного из авторов, работающих над новым выставочным пространством, заведующей отделом «История Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» Ирины Агишевой: «Обновленная экспозиция отличается тем, что в нее добавлено больше материалов: фотографий, документов и самое интересное – эскизов и этюдов художников, которые писали диораму».

— Уникальность представленных эскизов в том, что они подлинные. У нас возникал вопрос выставлять подлинники или копии. Но сотрудники отдела настояли на том, чтобы выставлялись оригиналы. Даже очень хорошие копии, при ближайшем рассмотрении не будут похожи на подлинники. Из большого количества эскизов и этюдов, которые хранятся в фондах, выбирались те, которые повествуют о послевоенном Севастополе. Самый форматный эскиз в этой экспозиции — «Атакующий солдат» — единственный, который принадлежит кисти Николая Присекина, — уточняет И.Агишева.

Реставрация живописного полотна

Далее по маршруту — смотровая площадка, открывающая вид на легендарное полотно «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.». Размер живописного холста 25,5 на 5,5 метров.

Кроме захватывающего рассказа экскурсовода о событиях изображенных на картине посетители могут наблюдать за работой реставраторов.

На данный момент выполнено 60% общих реставрационных работ.

— Что касается живописного полотна, то реставраторы осилили 70-80% работ. Проведено укрепление красочного слоя и грунта, устранены деформации, состыкованы прорывы, которых насчитали более 50, удалены восковые заплаты. С точки зрения технической реставрации, уже все завершено. Осталась работа по лаковым реставрационным пленкам и тонировками, — объясняет художник-реставратор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря Асия Назарова.

По ее словам, специалисты работают специальными обратимыми растворами, которые не вызывают натяжения и улучшают структуру холста. А также специальными реставрационными красками, не меняющими цвета от старения. На заключительном этапе картину покроют защитной пленкой, что позволит сохранить полотно на следующие полвека.

Полностью реставрационные работы живописного полотна и предметного плана завершаться в конце апреля, а на День Победы обновленная Диорама откроет свои двери для посетителей.

Первыми по новому маршруту экскурсии 9 февраля прошли учащиеся Севастопольского филиала РЭУ им.Плеханова.